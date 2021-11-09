Узбекистан готов активно участвовать в многосторонних усилиях по продвижению актуальных вопросов «зелёной» повестки и сдерживанию процессов изменения климата. Об этом 9 ноября в Глазго на 26-й сессии Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Озвучивая национальное заявление от имени страны, вице-премьер подчеркнул, что Узбекистан присоединится к реализации совместно с международным сообществом всех необходимых мер во имя будущего планеты, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства туризма и спорта, которое возглавляет Азиз Абдухакимов.

В своем выступлении он отметил, что изменение климата — один из главных вызовов современности, который непосредственно влияет на качество жизни людей. Последствия изменения климата, которые обрели глобальный характер и беспрецедентные масштабы, в полной мере проявляются и в регионе Центральной Азии.

Вследствие катастрофы Аральского моря климатические изменения в регионе происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире. В числе негативных проявлений — увеличение частоты и географии пыльных бурь, усугубляющиеся проблемы деградации земель и сокращения водных ресурсов, отметил вице-премьер.

Признавая эти процессы, власти Узбекистана уделяют серьёзное внимание продвижению вопросов «зелёной» повестки, сохранению экологии и биоразнообразия, бережному использованию природных ресурсов. «Это наш человеческий долг перед нынешним и будущими поколениями», — процитировал он речь президента Шавката Мирзиёева на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

На национальном уровне Узбекистан реализует комплексную Стратегию перехода на «зелёную» экономику и Программу развития возобновляемой и водородной энергетики. С 2021 года в стране намечено высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников ежегодно. К 2030 году энергоэффективность экономики планируется повысить вдвое, а долю возобновляемой энергии — минимум до 25%.

Азиз Абдухакимов заявил, что в рамках Парижского соглашения Узбекистан берёт на себя дополнительное обязательство о снижении выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% до 2030 года к показателям 2010 года (до этого планировалось снижение на 10%). Для достижения этой цели планируется разработать Национальную стратегию низкоуглеродного развития.

На региональном уровне Узбекистан совместно с партнёрами из стран Центральной Азии «принимает решительные действия в области борьбы с засухой и дефицитом воды, смягчения последствий трагедии Аральского моря и социально-экономического развития прилегающих территорий», отметил заместитель премьер-министра.

Для объединения усилий по противодействию этим вызовам в следующем году в Нукусе планируется проведение под эгидой ООН Международного форума высокого уровня по «зелёной» энергетике. Азиз Абдухакимов призвал участников конференции активно участвовать в реализации проектов и программ в рамках Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Узбекистан также приветствует договорённости недавней встречи «Большой двадцатки» по принятию сбалансированной и эффективной Глобальной рамочной программы по биоразнообразию, отметил он.

Для обсуждения приоритетов международной экологической политики вице-премьер предложил провести в Узбекистане в 2023 году 6-ю Ассамблею ООН по окружающей среде высокого уровня.

Он также завил, что Узбекистан поддерживает совместную декларацию о лесах и землепользовании, принятую в ходе саммита в Глазго.