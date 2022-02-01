«Газета.uz» писала о планах внедрения в Ташкенте Индекса человеческого достоинства. Он был представлен президенту Шавкату Мирзиёеву 31 января. Телеканал «Узбекистан 24» сообщил некоторые подробности презентации, которую представили хоким Джахонгир Артыкходжаев и другие руководители города.
Индекс человеческого достоинства, который предлагается внедрить в систему работы «махаллабай», разработан по аналогии с индексом человеческого развития, применяемым в мире.
Для внедрения индекса было отобрано по одной махалле в Чиланзарском, Учтепинском, Сергелийском и Юнусабадском районах, в которых проведён опрос населения по 56 вопросам. Так было определено, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чём ощущают потребность жители.
Критерии Индекса человеческого достоинства. Источник: «Узбекистан 24».
Рейтинг охватывает следующие критерии:
- здравоохранение: средняя продолжительность жизни, смертность среди женщин и мужчин, детская смертность, количество больных туберкулёзом, распространение ВИЧ-инфекции, возможности, созданные для лиц с инвалидностью;
- образование: охват дошкольными образовательными организациями (ДОО) и средним образованием, в том числе частными учреждениями, число студентов вузов, спортсменов, количество кружков;
- безопасность: число преступлений в махаллях, уровень убийств, самоубийств, число людей, «сбившихся с пути и попавших под влияние чуждых идей»;
- занятость: число получателей пособий по возрасту, неформально занятых, уровень безработицы, молодёжной безработицы, «уязвимая занятость»;
- доход: реальный доход на душу населения, число людей с постоянным доходом меньше 5 млн сумов;
- мобильность: число пользователей интернета, мобильной связи, коэффициент внешней миграции, внутренней миграции;
- демография: численность населения, плотность населения, средний возраст, население старше 65 лет, молодёжь в возрасте 18−30 лет, число разводов;
- социально-экономическая стабильность: уровень квалифицированной рабочей силы (по отношению к общей рабочей силе), число бездомных, предпринимателей, лиц, включенных в «тетради» (железная, молодёжная и женская), благоустроенность махалли.
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и Шавкат Мирзиёев. Источник: «Узбекистан 24».
Президент предложил охватить таким исследованием все махалли столицы и по его итогам усилить работу в том или ином направлении.
«Ташкент должен стать примером по работе «махаллабай». На какую улицы мы должны пойти в первую очередь, в какой дом мы должны зайти. Если мы это узнаем, то поймём наши самые слабые места. Мы живём с человеческим фактором. Сектор района должен сказать: «Мы будем поочерёдно идти от плохого к хорошему. Например, плохое положение таких-то семей на семи улицах. Начнём с этого», — заявил глава государства (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).
По его словам, необходима научно обоснованная система, которую в течение 15 дней поручено утвердить в кенгаше каждого района, затем — столицы, а потом закрепить на уровне закона.
«Если до конца года мы это успешно реализуем в Ташкенте и ташкентцы будут рады,. мы превратим это в закон. Если нет, то мы проанализируем ошибки, недостатки… Системы, когда сидели в кабинетах и отдавали приказы, больше не будет. По этому индексу должна измениться структура работы районного хокимията и государственных органов, а не только метод работы и требовательность», — сказал он.
Шавкат Мирзиёев отметил: «Наше самое слабое место в том, что правая рука не знает, что делает левая рука». «Почему [люди] из Сергелийского района должны приезжать в поликлинику, больницу Мирзо-Улугбекского района? Государство выделяет деньги медицине Сергелийского района. Почему из Сурхандарьи люди должны приезжать в Ташкент? Это неправильно. С учётом этого мы как будто работаем, но нет адреса, куда направлены внимание, деньги и поручения государства. У нас всё общее. Это вызывает недовольство людей», — считает он.
Президент сообщил, что руководителям четырёх секторов каждый месяц будет присуждаться балл в рамках индекса.
«Что будет достигнуто по истечении трёх месяцев, шести месяцев или к концу года? Премьер-министр будет давать президенту отчёт с ответом на вопрос, имеет [руководитель] право работать или нет», — отметил глава государства.
В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщал, что хокимият использует «Индекс комфортности» для того, чтобы определять, какие проблемы нужно решить, что нужно построить в том или ином районе.
Muhamedova Galina
Как махалля может повлиять на уровень зароботной платы ниже 5 мил. сум. У половины , даже большенства этот показатель ниже. А со всеми премиями, надбавками может пару раз в году и зашкаливает. У тех же пенсионеров : развилка от 500 до 3 млн, хотя они тоже подходят под этот опрос. В развитых странах люди после наступления пенсии могут себе позволить поколесить по свету, наши же пенсионеры отработали на лекарства. Очень печально
Muhamedova Galina
У Хокима одно и то же: что будем строить?
Мила Пак
“По его словам, необходима научно обоснованная система, которую в течение 15 дней поручено утвердить в кенгаше каждого района, затем — столицы, а потом закрепить на уровне закона.“ — ну что можно за 15 дней сделать??? Такой об'ем работы, там столько надо проанализировать и учесть, чтобы ничто не осталось без внимания, зачем так торопиться, лучше один раз хорошо и основательно всё продумать и один раз сделать. Как говорится в пословице: — “Что раз подумать, прежде чем что-то сказать“, “Семь раз отмерить и только один раз отрезать“
Вот пример необдуманных действий и неправильных программ. Сейчас родители просто разрываются на части, чтобы об'яснить новую тему, сделать классную и домашнюю работы, записать ауди и видео ролики с пересказом или выученного стихотворения, песни по музыке, нарисовать рисунок или смастерить поделки по ИЗО, а сколько по воспитанию и по природоведению писать приходиться детям, а родителям это проверять, ну да ладно это нужно, это знания, это уроки. А вот целая проблема все эти уроки отправить через интернета в Кундалик, многие не могут загрузить и отправить все эти уроки, а учителя ругают нас родителей, что мы не занимаемся с детьми и не отправляем во-время уроки и как оказалось это не проблема родителей, а проблема, что что-то не доработали и плюс интернет не тянет, скорость нета. И получается у нас сначала приказывают вот так и так надо делать, а только потом получается, что это все не срабатывает и не работает на должном уровне, как планировали наши чиновники из министерств. Поэтому дайте время, реального времени на проработку любых ваших планов и решений, а потом хорошо проверяйте то что выходит в конечном результате. Конечно можно и ошибаться, но это очень дорого обходится государству, а значит и на нас жителей ложится нагрузка, ведь деньги тратятся из БЮДЖЕТА, а кто платит налоги мы с вам, ввиде налогов.
Алексей Николаевич
Вобщем как не работали так и не будут работать как положено.
Galina
Приходили сегодня с махалли с этими “опросниками“.. По быстрому записали количество проживающих пенсионеров шариковой ручкой, а остальные графы карандашом прочерк поставили.. На вопрос “почему так“, ответа не последовало, побежали дальше по соседям.. Видимо берегут наше время — остальное сами допишут “правильно, без ошибок“..