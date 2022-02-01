«Газета.uz» писала о планах внедрения в Ташкенте Индекса человеческого достоинства. Он был представлен президенту Шавкату Мирзиёеву 31 января. Телеканал «Узбекистан 24» сообщил некоторые подробности презентации, которую представили хоким Джахонгир Артыкходжаев и другие руководители города.

Индекс человеческого достоинства, который предлагается внедрить в систему работы «махаллабай», разработан по аналогии с индексом человеческого развития, применяемым в мире.

Для внедрения индекса было отобрано по одной махалле в Чиланзарском, Учтепинском, Сергелийском и Юнусабадском районах, в которых проведён опрос населения по 56 вопросам. Так было определено, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чём ощущают потребность жители.

Критерии Индекса человеческого достоинства. Источник: «Узбекистан 24».

Рейтинг охватывает следующие критерии:

здравоохранение: средняя продолжительность жизни, смертность среди женщин и мужчин, детская смертность, количество больных туберкулёзом, распространение ВИЧ-инфекции, возможности, созданные для лиц с инвалидностью;

средняя продолжительность жизни, смертность среди женщин и мужчин, детская смертность, количество больных туберкулёзом, распространение ВИЧ-инфекции, возможности, созданные для лиц с инвалидностью; образование: охват дошкольными образовательными организациями (ДОО) и средним образованием, в том числе частными учреждениями, число студентов вузов, спортсменов, количество кружков;

охват дошкольными образовательными организациями (ДОО) и средним образованием, в том числе частными учреждениями, число студентов вузов, спортсменов, количество кружков; безопасность: число преступлений в махаллях, уровень убийств, самоубийств, число людей, «сбившихся с пути и попавших под влияние чуждых идей»;

число преступлений в махаллях, уровень убийств, самоубийств, число людей, «сбившихся с пути и попавших под влияние чуждых идей»; занятость: число получателей пособий по возрасту, неформально занятых, уровень безработицы, молодёжной безработицы, «уязвимая занятость»;

число получателей пособий по возрасту, неформально занятых, уровень безработицы, молодёжной безработицы, «уязвимая занятость»; доход: реальный доход на душу населения, число людей с постоянным доходом меньше 5 млн сумов;

реальный доход на душу населения, число людей с постоянным доходом меньше 5 млн сумов; мобильность: число пользователей интернета, мобильной связи, коэффициент внешней миграции, внутренней миграции;

число пользователей интернета, мобильной связи, коэффициент внешней миграции, внутренней миграции; демография: численность населения, плотность населения, средний возраст, население старше 65 лет, молодёжь в возрасте 18−30 лет, число разводов;

численность населения, плотность населения, средний возраст, население старше 65 лет, молодёжь в возрасте 18−30 лет, число разводов; социально-экономическая стабильность: уровень квалифицированной рабочей силы (по отношению к общей рабочей силе), число бездомных, предпринимателей, лиц, включенных в «тетради» (железная, молодёжная и женская), благоустроенность махалли.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и Шавкат Мирзиёев. Источник: «Узбекистан 24».

Президент предложил охватить таким исследованием все махалли столицы и по его итогам усилить работу в том или ином направлении.

«Ташкент должен стать примером по работе «махаллабай». На какую улицы мы должны пойти в первую очередь, в какой дом мы должны зайти. Если мы это узнаем, то поймём наши самые слабые места. Мы живём с человеческим фактором. Сектор района должен сказать: «Мы будем поочерёдно идти от плохого к хорошему. Например, плохое положение таких-то семей на семи улицах. Начнём с этого», — заявил глава государства (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

По его словам, необходима научно обоснованная система, которую в течение 15 дней поручено утвердить в кенгаше каждого района, затем — столицы, а потом закрепить на уровне закона.

«Если до конца года мы это успешно реализуем в Ташкенте и ташкентцы будут рады,. мы превратим это в закон. Если нет, то мы проанализируем ошибки, недостатки… Системы, когда сидели в кабинетах и отдавали приказы, больше не будет. По этому индексу должна измениться структура работы районного хокимията и государственных органов, а не только метод работы и требовательность», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил: «Наше самое слабое место в том, что правая рука не знает, что делает левая рука». «Почему [люди] из Сергелийского района должны приезжать в поликлинику, больницу Мирзо-Улугбекского района? Государство выделяет деньги медицине Сергелийского района. Почему из Сурхандарьи люди должны приезжать в Ташкент? Это неправильно. С учётом этого мы как будто работаем, но нет адреса, куда направлены внимание, деньги и поручения государства. У нас всё общее. Это вызывает недовольство людей», — считает он.

Президент сообщил, что руководителям четырёх секторов каждый месяц будет присуждаться балл в рамках индекса.

«Что будет достигнуто по истечении трёх месяцев, шести месяцев или к концу года? Премьер-министр будет давать президенту отчёт с ответом на вопрос, имеет [руководитель] право работать или нет», — отметил глава государства.

В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщал, что хокимият использует «Индекс комфортности» для того, чтобы определять, какие проблемы нужно решить, что нужно построить в том или ином районе.