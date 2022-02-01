Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 января заслушал очередную презентацию проектов, которые будут реализованы в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба главы государства, ему была представлена информация о проведённом в столице изучении уровня жизни населения в разрезе махаллей.

Подготовлено предложение о внедрении в Ташкенте Индекса человеческого достоинства.

«В мире широко применяется Индекс человеческого развития, в котором оцениваются такие показатели, как качество жизни, образованность и продолжительность жизни населения. Индекс примечателен тем, что созвучен выдвинутой главой нашего государства идее „Во имя чести и достоинства человека“», — говорится в сообщении.





Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Для внедрения индекса было отобрано по одной махалле в Чиланзарском, Учтепинском, Сергелийском и Юнусабадском районах, в которых проведён опрос населения по 56 вопросам. Таким образом определено, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чём ощущают потребность жители.

Президент предложил охватить таким исследованием все махалли столицы и по его итогам усилить работу в том или ином направлении.

«Какими будут критерии этого? Что будет достигнуто по истечении шести месяцев или к концу года? Поэтому нужна научно обоснованная система. Необходимо создать в хокимияте города аналитический центр по типу Ситуационного центра, создать программный продукт», — сказал Шавкат Мирзиёев.





«Работать в разрезе махаллей непросто, мы берём на себя большую ответственность. Эта система должна показать, какая махалля, какая улица требуют внимания в первую очередь. Все меры должны основываться на учёте мнения общественности, проводиться после утверждения местными кенгашами, организованно», — отметил президент.

Он рекомендовал обсудить проект индекса со специалистами, всесторонне доработать его и обучить руководителей секторов работе с ним, подчеркнув, что это побудит их изменить стиль работы.

В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщал, что хокимият использует «Индекс комфортности» для того, чтобы определять, какие проблемы нужно решить, что нужно построить в том или ином районе.