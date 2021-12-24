Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на сессии городского кенгаша народных депутатов 24 декабря затронул вопрос разработки генерального плана столицы. Выступление транслировалось в прямом эфире на телеканале «Ташкент».

Депутат Отабек Джамбаев спросил, на чём основаны строительные работы в городе, если генеральный план до сих пор отсутствует.

«Мы не можем сказать, что генплана нет. Мы работаем на основе старого генплана и разрабатываем новый. Но в мире сейчас используется „Индекс комфорта“: где что нужно сделать, где нужно строить школы, а где маркет и спортивную площадку. Мы приняли этот „Индекс комфорта“, чтобы сделать более комфортной жизнь людей», — заявил градоначальник.

Хоким продемонстрировал возможности геоинформационной системы (разработана на основе сервиса «Геоинтеллект»), где красным цветом отмечены территории, нуждающиеся в школах, поликлиниках, торговых центрах и парках, а зелёным — места с «комфортными» показателями.





Доступность парков в Ташкенте. Красным отмечены территории, где не хватает зелёных пространств.

Доступность школ в Ташкенте. Красным отмечены территории, где их не хватает.

Доступность торговых центров. По словам хокима, в центре города построено избыточное количество торговых центров.

Доступность поликлиник. Красным отмечены территории, где их нужно построить.

По данным ГИС можно увидеть, что проблемные зоны находятся в Юнусабадском, Алмазарском, Сергелийском, Бектемирском районов и в части Яшнабадского района.

«Если мы сможем сделать эти красные [территории] зелёными, жизнь людей станет комфортнее… Разработка генплана [идёт] своим чередом, но у [индекса] есть направления, связанные с генпланом», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

«Газета.uz» писала, что Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента планирует приобрести российскую платформу «Геоинтеллект» от компании «Центр пространственных исследований». Программа необходима для создания географической информационно-аналитической системы города.

В ноябре правительство Узбекистана поручило хокимияту Ташкента разработать генеральный план города до конца 2022 года. Срок завершения разработки документа неоднократно переносился.

Отметим, что во многих странах вместо генплана в наше время используется обновляющийся мастер-план. О намерении перейти с генплана на мастер-план, например, летом говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместо акцента на регулировании вопросов землепользования и размещения в городе тех или иных объектов мастер-план фокусируется на градостроительных аспектах: видах застройки и типологии среды. Он считается более гибким и разрабатывается параллельно со стратегией социально-экономического развития либо интегрируется с ней в один документ.