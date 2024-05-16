Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия памятника народному артисту Узбекистана Батыру Закирову в Ташкенте, сообщил пресс-секратарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев, как ожидается, ознакомится также с новыми объектами и проектами в сфере культуры и искусства.

Памятник Батыру Закирову установлен на улице, которая ранее называлась Алмазар, а теперь получила имя артиста, там же расположена Государственная консерватория Узбекистана.

Эти меры были предусмотрены в рамках празднования 85-летия Батыра Закирова в 2021 году. Тогда же деятель искусств был посмертно награждён орденом «Эл-юрт ҳурмати».