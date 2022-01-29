Все школы во всём мире должны оставаться открытыми, несмотря на продолжающееся распространение COVID-19, в частности, его штамма «омикрон», заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Исполнительный директор фонда Генриетта Фор в своём заявлении от 27 января, озаглавленном «Никаких оправданий. Школы должны оставаться открытыми. Дети не могут ждать», предупредила о необратимых последствиях кризиса в сфере образования.

«Вариант „омикрон“ COVID-19 продолжает шествие по всему миру, и в этой ситуации мы призываем правительства сделать всё, что в их силах, для предотвращения дальнейших перебоев в процессе образования детей», — заявила Генриетта Фор.

Она подчеркнула, что для разрешения кризиса в сфере образования необходимо возвращать детей к очному обучению. Для этого следует держать школы открытыми, обеспечить срочной вакцинацией учителей и сотрудников учебных заведений и по возможности привить школьников, но не делать вакцинацию обязательным условием их возвращения в школы, цитирует её сайт ООН.

«В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в ЮНИСЕФ призывают держать школы открытыми и обеспечить, чтобы стратегии стран по борьбе с COVID-19 способствовали участию всех детей и подростков, в том числе непривитых, в образовании и других сферах общественной жизни», — говорится в заявлении.

Вечером 20 января в Узбекистане было объявлено, что обучение в школах (а также вузах, лицеях и учреждениях профессионального образования) на месяц переводится в режим онлайн. Детские сады продолжают работать.

До этого объявления представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане распространило сообщение, в котором говорится: «Долгосрочные последствия закрытия школ могут быть необратимыми. Помимо обучения, школы также защищают благополучие уязвимых детей и обеспечивают доступ ко многим другим критически важным услугам. Школа для детей — это среда социального взаимодействия и отношений со сверстниками и учителями. Школы должны оставаться открытыми с соблюдением мер защиты».

«Закрытие школ затронуло сотни миллионов школьников по всему миру и более 6 миллионов в Узбекистане», — отмечал 18 января в Твиттере глава представительства ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде. «В лучших интересах детей находиться в классе».

Согласно оценкам, на сегодняшний день примерно 616 миллионов детей и подростков в той или иной мере страдают из-за полного или частичного закрытия школ. В марте будет ровно два года с момента начала перебоев в глобальной системе образования вследствие COVID-19.

24 января Роберт Дженкинс, глава Глобальной программы ЮНИСЕФ по вопросам образования, заявлял: «Несмотря на необходимость ликвидации перебоев в области обучения, простого возобновления работы школ недостаточно. Учащиеся нуждаются в интенсивной поддержке, чтобы восполнить потери в плане образования. Школы также должны выйти за рамки просто учебных заведений, чтобы восстановить психическое и физическое здоровье детей, их социальное развитие и питание».

По данным ЮНИСЕФ, в странах с низким и средним уровнем дохода из-за перебоев в образовании до 70% 10-летних детей не умеют читать или не могут понять простой текст. До пандемии этот показатель составлял 53%.

В США потери в сфере образования наблюдаются во многих штатах. В Техасе в 2021 году две трети третьеклассников продемонстрировали по математике результаты ниже необходимого уровня по сравнению с половиной детей в 2019 году.

Закрытие школ повлияло также на психическое здоровье детей. Медики сообщают, что COVID-19 привёл к росту случаев тревожности и депрессии среди детей и молодежи. К тому же более 370 миллионов школьников из бедных стран и бедных семей лишились бесплатных школьных обедов.

Ещё в декабре 2020 года ЮНИСЕФ заявлял на основе данных исследования в 191 стране, что между распространением коронавируса и открытием школ нет никакой связи. В фонде выражали обеспокоенность тем, что слишком много школ закрывается без надобности и недостаточно внимания уделяется принятию мер, что обезопасить учебные заведения от COVID-19.