Почти каждый пятый школьник в мире, или 320 миллионов учащихся, не могут посещать занятия из-за закрытия школ в связи с пандемией COVID-19, говорится в сообщении ЮНИСЕФ. Это на 90 миллионов больше, чем показатель в начале ноябре, когда в школу не ходили 232 миллиона детей.

«Несмотря на то, что мы теперь многое знаем о COVID-19, о роли школ в распространении заболевания и о мерах, которые позволяют защитить детей в учебных заведениях, мы двигаемся в неправильном направлении», — отметил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Роберт Дженкинс.

«Существуют доказательства того, что школы не являются основным рассадником COVID-19. Тем не менее, мы наблюдаем тревожную тенденцию — правительства закрывают школы и принимают эту меру в качестве одной из первоочередных, а не крайних. В некоторых случаях это делается в масштабах всей страны, а не от района к району. Это негативно сказывается на процессе обучения и на психологическом состоянии детей», — подчеркнул Роберт Дженкинс.

Эксперты ЮНИСЕФ отмечают, что дети рискуют потерять обучение, социальную поддержку, возможность питаться и быть в безопасности, а дети из маргинализированных групп — которые с наибольшей вероятностью бросят учёбу, — платят самую высокую цену. В фонде опасаются, что слишком много школ закрывается без надобности и недостаточно внимания уделяется принятию мер, что обезопасить учебные заведения от COVID-19.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что, согласно данным исследования, проведенного недавно в 191 стране, между распространением коронавируса и открытием школ нет никакой связи. Фонд призвал правительства открыть школы, приняв при этом все необходимые меры предосторожности, чтобы сделать их безопасными.

Планы открытия школ должны включать расширение доступа к образованию, включая дистанционное обучение, особенно для маргинализированных групп. Системы образования также должны быть адаптированы и построены, чтобы противостоять будущим кризисам, говорится в сообщении фонда.