В пятницу в Узбекистане было подтверждено 1152 случая коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 34 случая меньше, чем днём ранее (1186).

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с начала пандемии, превысило 220 тысяч.

В Ташкенте 28 января было выявлено 462 случая, в Ферганской области — 125, в Ташкентской — 108, в Каракалпакстане — 77, в Хорезмской области — 65, в Самаркандской — 52.

Количество подтверждённых за день случаев пневмонии составило 247, что на 31 больше, чем днём ранее (216).

В течение дня отмечено 4 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1558.