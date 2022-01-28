Потребители не будут платить за теплоснабжение за дни, когда эта услуга не предоставлялась из-за масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом 27 января сообщил пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Джамолиддин Каландаров.

«Не стоит переживать. За неработающие дни, конечно, деньги будут вычтены. Это также предусмотрено постановлением Кабинета министров №194 (от 15 июля 2017 года)», — заявил он.

Ранее МинЖКО сообщило, что все котельные Ташкента возобновили работу, но из-за низкого давления газа они не могут обеспечить потребителей качественным отоплением. Джамолиддин Каландаров уточнил, что теплоснабжение должно возвратиться к норме к полуночи.

Согласно упомянутому постановлению, потребители имеют право на полное или частичное освобождение от оплаты за услуги теплоснабжения за период непредоставления данных услуг.

При поставке тепловой энергии ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер оплаты за тепловую энергию также подлежит перерасчету.

При перерывах в поставке тепловой энергии или предоставлении услуги теплоснабжения, превышающих установленную продолжительность, а также при проведении профилактических работ плата за тепловую энергию при отсутствии общедомовых или индивидуальных приборов учёта снижается на размер стоимости недопоставленной тепловой энергии.

Объём недопоставленной тепловой энергии рассчитывается исходя из норматива потребления тепловой энергии, количества потребителей или отапливаемой площади жилых помещений, а также времени недопоставки тепловой энергии.