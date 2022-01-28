Потребители не будут платить за теплоснабжение за дни, когда эта услуга не предоставлялась из-за масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом 27 января сообщил пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Джамолиддин Каландаров.
«Не стоит переживать. За неработающие дни, конечно, деньги будут вычтены. Это также предусмотрено постановлением Кабинета министров №194 (от 15 июля 2017 года)», — заявил он.
Ранее МинЖКО сообщило, что все котельные Ташкента возобновили работу, но из-за низкого давления газа они не могут обеспечить потребителей качественным отоплением. Джамолиддин Каландаров уточнил, что теплоснабжение должно возвратиться к норме к полуночи.
Согласно упомянутому постановлению, потребители имеют право на полное или частичное освобождение от оплаты за услуги теплоснабжения за период непредоставления данных услуг.
При поставке тепловой энергии ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер оплаты за тепловую энергию также подлежит перерасчету.
При перерывах в поставке тепловой энергии или предоставлении услуги теплоснабжения, превышающих установленную продолжительность, а также при проведении профилактических работ плата за тепловую энергию при отсутствии общедомовых или индивидуальных приборов учёта снижается на размер стоимости недопоставленной тепловой энергии.
Объём недопоставленной тепловой энергии рассчитывается исходя из норматива потребления тепловой энергии, количества потребителей или отапливаемой площади жилых помещений, а также времени недопоставки тепловой энергии.
Fima Sobak
Таштеплоэнерго, пожалуйста, дайте конкретное определение понятию “ненадлежащее качество“ тепловой энергии. Покажите потребителям ваш тепловой график зависимости температуры и давления теплоносителя от среднесуточной температуры на улице. В ваших Правилах пользования тепловой энергией написано, что вы должны нам его предоставлять.
Я верю, что вы не выставите на оплату за отопление по тем теплоисточникам, которые не выдавали теплоноситель совсем. Но что касается перерасчёта из за “ненадлежащего качества“ теплоносителя, есть большие сомнения. По той простой причине, что до сих пор вы никогда этого не делали. И свой температурный график вы не показываете именно по этой причине. Чтоб потребители не имели доказательств о ненадлежащем качестве теплоносителя.
И даже для юр лиц ваши инспектора не являются для составления актов о плохих параметрах.
Marina Kondyukova
Окей, это правильно. А вот насчёт газа как? При включении практически два часа шёл воздух, и только потом газ. А счётчики мотали! Пусть за это время согласно сечения труб и давления тоже вычитают из показаний.
zorro zorro
Яккасарайский район, отопление отсутствует, ТСЖ закрыто, связи с руководством ТСЖ нет, в таких случаях кто будет вести учет дней отсутствия отопления?
Андрей Андреев
Справедливый подход к сложившимся обстоятельствам.
Юра Артыков
. т.е. за всю зиму не будут взимать плату?))
Сергей Фомичев
Пусть конкретно дни назовет. За которые можно не платить. А то отопления нормального до сих пор нет. А можно не плотить только за один день, когда света не было скажет.