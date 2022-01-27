Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана ответило на жалобы населения Ташкента о том, что котельные не обеспечивают теплом многоэтажные дома.

Все существующие котельные столицы после масштабного отключения электричества, случившегося 25 января, уже введены в работу. Однако из-за низкого давления газа котельные «не в состоянии обеспечить домохозяйства качественной тепловой энергией», говорится в сообщении.

«В настоящее время ведутся совместные работы со специалистами газоснабжающих организаций по восстановлению давления природного газа в тепловых источниках», — отметили в министерстве.

Министерство энергетики сообщило, что на 21:00 26 января газоснабжение было восстановлено у 63% потребителей в Узбекистане, однако во многих регионах сохраняется проблемная ситуация с давлением газа.

Давление ниже необходимого у 89% потребителей в Ташкентской области, 67% — Ташкента, 77% — Наманганской области, 73% — Андижанской и 32% — Ферганской области.