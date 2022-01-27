Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана ответило на жалобы населения Ташкента о том, что котельные не обеспечивают теплом многоэтажные дома.
Все существующие котельные столицы после масштабного отключения электричества, случившегося 25 января, уже введены в работу. Однако из-за низкого давления газа котельные «не в состоянии обеспечить домохозяйства качественной тепловой энергией», говорится в сообщении.
«В настоящее время ведутся совместные работы со специалистами газоснабжающих организаций по восстановлению давления природного газа в тепловых источниках», — отметили в министерстве.
Министерство энергетики сообщило, что на 21:00 26 января газоснабжение было восстановлено у 63% потребителей в Узбекистане, однако во многих регионах сохраняется проблемная ситуация с давлением газа.
Давление ниже необходимого у 89% потребителей в Ташкентской области, 67% — Ташкента, 77% — Наманганской области, 73% — Андижанской и 32% — Ферганской области.
Muhamedova Galina
Одна авария и сколько вскрылось проблем
Алексей Николаевич
@Muhamedova Galina, а они и были. Просто всякие сити и фанерно-гипсокартонные парки гораздо важнее. Прибыль больше.
R. Lewine
Заметьте, что Теплоэнерго не выходит с заявлениями о том, что они не будут учитывать неделю без отопления (и это минимум) во взаиморасчетах. Каждому, кто хочет справедливости, нужно будет собирать документы и акты, подтвреждающие, что лично в его квартире не было отопления с такого-то по такое-то число.
В очередной раз убеждаюсь, что Тошиссиккуватти — самая гнилая контора среди всех коммунальщиков.
Енилеев Максим
а мы будем ждать дома холодно и сыро
Aider Djeparov
А почему не пишут будет взиматься оплата или нет за те дни когда отопления нет? Если не ошибаюсь расчет же по суточный идет.
Вахид Сабиров
Как насчет перерасчета за необеспечение тепловой энергией в нужном порядке?
Дайте разрешение на стационарное отопление каждой квартиры по желанию потребителя