Компания Uzbekistan Airports организовала первый официальный споттинг в аэропорту Ташкента. Мероприятие состоялось на рассвете 22 октября. В съёмке самолётов и вертолётов приняли участие 15 споттеров и авторов блогов на авиационную тему. «Газета.uz» рассказывает, каким был первый официальный споттинг в истории страны.

Идея проведения споттинга в аэропорту столицы возникла после публикации в «Газете.uz» статьи о любителях авиационной техники «Я бы век наблюдал, как взлетают самолёты», рассказала пресс-секретарь Uzbekistan Airports Евгения Гранде. Герои этого материала на протяжении многих лет ждали такой возможности.

«Это событие, наверное, должно было произойти давно. Но в силу многих обстоятельств аэропорт был закрытым объектом для журналистов, блогеров и, конечно, споттеров. Но всё меняется. И когда мне предложили провести первый в Узбекистане официальный споттинг, я сказала, почему бы и нет. С соблюдением всех мер безопасности это возможно. Во всём мире это нормальная практика. Эти люди влюблены в авиацию не меньше пилотов, и они должны быть одними из желанных гостей в наших аэропортах», — отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева

Событие оказалось настолько важным для споттеров, что накануне мероприятия из Санкт-Петербурга прилетел самый известный фотограф авиатехники из Узбекистана и звезда споттинга Сардор Дурумов.

Сардор Дурумов.

Сбор участников начался в 5 утра. Все споттеры получили временный пропуск на территорию аэропорта. Однако из-за недостаточной координации между разными службами аэропорта споттерам пришлось задержаться на КПП и пропустить несколько рейсов.

«Бюрократию для такого рода мероприятия нужно преодолевать, но учитывая, что это первый споттинг, надеюсь, дальше будет лучше», — отметил споттер Эльдар Хайрулов.

Тем не менее, бюрократия, по мнению споттеров, была единственным недостатком события. Даже холодная погода и ветер на хорошо продуваемой территории аэропорта не испортили впечатление участников. Хотя большинство из них, за исключением разве что Сардора Дурумова, привыкшего к ледяным петербуржским ветрам, замёрзли.

Фото: Сардор Дурумов.

Споттеры получили возможность съёмки залов прилета и вылета аэропорта, взлётов и посадок самолётов разных авиакомпаний, перрона, обслуживающей техники, багажной системы. Кроме того, для гостей провели экскурсию по новому залу вылета, который должен открыться в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Для передвижения по территории воздушной гавани администрация выделила споттерам отдельный автобус. После завершения съёмки на каждой точке участники садились в транспорт с загадочными улыбками на лицах, будто сбылась самая заветная мечта их детства.

«Впечатления — восторг! — радовался Аскар Тураназаров. — Как любитель авиации, имеющий эту страсть с самого раннего детства и до сих пор задирающий голову вверх при виде или звуке самолёта и вертолёта, могу сказать, что сегодняшнее мероприятие было просто супер. Приехать в аэропорт, наблюдать за взлётами и посадками самолётов с перрона — это круто. Больше всего понравилось то, что Евгения (пресс-секретарь Uzbekistan Airports) изначально организовала мероприятие с оглядкой на споттеров и наше мнение и постаралась сделать так, чтобы точки съёмок выбирали мы. И у неё это отлично получилось».





Фото: Аскар Тураназаров.

Участники также отметили, что им повезло со светом. Остатки туч от прошедшего в четверг дождя развеялись утром. Лучи солнца пробивались сквозь облака, озаряя золотистым светом заснеженные верхушки гор. На фоне рассветного неба самолёты взлетали в небо и садились на взлётно-посадочную полосу.

Фото: Роман Валиев.

Споттер Сарвар Хайдаров отметил, что событие стало важным шагом как для аэропорта, так и для споттеров. Это занятие становится всё более популярным во всём мире, в том числе в СНГ. Споттеры вносят большой вклад в узнаваемость стран и городов, где подобные мероприятия проводятся, и способствуют развитию туризма, добавил он.

«Наш уважаемый президент неоднократно подчёркивал важность развития туризма в нашей стране. Многие знаменитые зарубежные споттеры хотят посетить Узбекистан и поучаствовать в таких мероприятиях. Теперь, когда споттингу дан официальный старт, надеюсь, многие из них смогут посетить нашу страну и внести свою лепту», — сказал Сарвар Хайдаров.

Фото: Telegram-канал in4avia.

«Важность этого мероприятия сложно переоценить, ведь это первый подобный опыт для нашей страны! Раньше нам — местным споттерам и простым любителям авиации — приходилось тайком и украдкой наблюдать и фотографировать воздушные суда на границах аэропорта. То ли из-за гипертрофированных мер безопасности, то ли из-за нелюбви и настороженности наших сограждан к людям с фотоаппаратами мы не могли открыто появляться с камерой наперевес у периметра аэропорта. А сегодня мы увидели беспрецедентный пример для нашей страны, когда на споттеров не просто обратили внимание, а пригласили их на территорию, подпустили чуть ли не к самой взлётно-посадочной полосе! Раньше о таком даже не мечтали», — отметил споттер Искандар Шарафов.





Фото: Искандар Шарафов.

«Для меня это событие важно в первую очередь потому, что крайне консервативные и закрытые от посторонних организации поняли, что открытым и дружелюбным быть сейчас гораздо удобнее и выгоднее, чем быть закрытым ото всех. Во-вторых, важно, что удалось поучаствовать в мероприятии, о котором раньше мог только читать у коллег из других стран», — сказал Антон Якунин.





Фото: Антон Якунин.

Пресс-секретарь Uzbekistan Airports Евгения Гранде сообщила, что подобные мероприятия планируется сделать регулярными. Поэтому прошедший споттинг называется осенним. Руководство аэропорта также надеется на пополнение фотобанка — это стандартная практика взаимовыгоды в мире авиаспоттинга: авиакомпании и аэропорты получают красивые фотографии, а споттеры занимаются любимым делом.

«Зарубежные аэропорты предлагают споттерам специализированные площадки с открытым доступом и видом на лётное поле, пресс-туры и дни открытых дверей. Взамен аэропорты получают хороший пиар и много качественного контента. Мы бы тоже очень хотели, чтобы и у нас в наших аэропортах со временем появились подобные площадки, построенные с учётом потребностей споттеров и необходимыми мерами безопасности», — отметил Искандар Шарафов.





Фото: Мухитдин Ишанходжаев.

Пресс-секретарь компании полагает, что полученные снимки в будущем также можно будет выставить в здании аэропорта в качестве временной экспозиции. Так аэропорт сможет продемонстрировать свою открытость.

«Организаторы очень постарались, за что им огромное спасибо. Несомненно, ещё много работы, но, уверен, мы сможем развить это движение. Работая вместе, мы можем достичь огромных высот и внести свой вклад в развитие авиаотрасли страны», — сказал Сарвар Хайдаров.





Фото: Равшан Хамидов / AviaAlertsUZ.

Авиалюбители выразили надежду на проведение споттинга в других аэропортах страны и упрощение процедуры допуска споттеров на их территорию. По их словам, во многих странах эти процессы осуществляются оперативнее. В случаях, когда упростить их не видится возможным, для споттинга создаются условия вне территории охраняемого объекта.

«На уровне охраны аэропортов и правоохранительных органов [съёмка у границ аэропорта] всё ещё не приветствуется. Также было бы прекрасно организовать одну-две точки для споттинга внутри аэропорта. Скажем, внутри терминала», — сказал Аскар Тураназаров.





Фото: Аскар Тураназаров.

«Можно упростить сами процедуры, хотя это внутренняя кухня аэропорта. Можно сделать условия для споттинга за пределами аэропорта, просто организовав для этого площадки, как это устроено в ведущих аэропортах мира. Придумать можно многое. Главное, чтобы было желание и возможности доказать это руководству», — добавил Эльдар Хайрулов.





Фото: Мухитдин Ишанходжаев.

«Мы верим и надеемся, что в дальнейшем с ростом числа увлечённых споттингом людей общество в целом и руководство аэропортов в частности начнут понимать безобидность этого увлечения», — подчеркнул споттер Искандар Шарафов.