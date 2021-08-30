«Что секретного в пассажирском самолёте?» Такой вопрос в своём Telegram-канале 29 августа задал депутат от УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Он рассказал, что когда пытался сфотографироваться на фоне самолёта Uzbekistan Airways в аэропорту, сотрудники безопасности заявили, что это запрещено, поскольку объект (аэропорт) имеет стратегическое значение.

Приложив к посту фотографии самолётов авиакомпании, взятых из интернета, депутат написал: «Запрет на фотографирование в информатизированном мире, когда везде имеются камеры, выглядит странным».

«Если самолет секретный, почему он перевозит не военных, а обычных пассажиров (они ведь могут передать своим близким „сверхсекретную информацию“ о том, что у самолёта есть два крыла, на фюзеляже изображён флаг, а внутри есть кресла), почему он приземляется и взлетает из открытых аэропортов, почему он не накрыт паранджой и не скрыт от глаз?» — отметил Расул Кушербаев.

Если на эти вопросы нет логичных ответов, то это выглядит как «очередной устаревший, придуманный непрофессионалами и смешной запрет», добавил он.

Напомним, что запрет на фотографирование и видеосъемку на борту самолётов отечественной компании был официально введён в январе 2016 года. Пассажиры всё равно снимают с борта, поскольку каждому хочется запечатлеть памятные моменты. Кроме того, такого запрета нет у зарубежных авиакомпаний.

Несмотря на отсутствие запрета в законодательстве, фотографирование в общественных местах в Узбекистане в прежние годы также могло привести к неприятным последствиям. Сотрудники правоохранительных органов могли попросить удалить фотографии и даже забрать в участок.

Любое правительственное здание в Ташкенте могло быть названо «стратегическим объектом». Официальные запреты на съёмку действовали для Ташкентской телебашни и метрополитена.

В феврале 2018 года постановлением президента Узбекистана «О мерах по развитию въездного туризма» туристам разрешили снимать на фото и видео общественные места, здания и сооружения без ограничений.

Тогда же было разрешено вести съёмку с Ташкентской телебашни, а летом того же года — в метрополитене.

Несмотря на это, туристы и узбекистанцы, в том числе журналисты, время от времени сталкиваются с недовольством сотрудников правоохранительных органов при съёмке отдельных объектов.