«Что секретного в пассажирском самолёте?» Такой вопрос в своём Telegram-канале 29 августа задал депутат от УзЛиДеП Расул Кушербаев.
Он рассказал, что когда пытался сфотографироваться на фоне самолёта Uzbekistan Airways в аэропорту, сотрудники безопасности заявили, что это запрещено, поскольку объект (аэропорт) имеет стратегическое значение.
Приложив к посту фотографии самолётов авиакомпании, взятых из интернета, депутат написал: «Запрет на фотографирование в информатизированном мире, когда везде имеются камеры, выглядит странным».
«Если самолет секретный, почему он перевозит не военных, а обычных пассажиров (они ведь могут передать своим близким „сверхсекретную информацию“ о том, что у самолёта есть два крыла, на фюзеляже изображён флаг, а внутри есть кресла), почему он приземляется и взлетает из открытых аэропортов, почему он не накрыт паранджой и не скрыт от глаз?» — отметил Расул Кушербаев.
Если на эти вопросы нет логичных ответов, то это выглядит как «очередной устаревший, придуманный непрофессионалами и смешной запрет», добавил он.
Напомним, что запрет на фотографирование и видеосъемку на борту самолётов отечественной компании был официально введён в январе 2016 года. Пассажиры всё равно снимают с борта, поскольку каждому хочется запечатлеть памятные моменты. Кроме того, такого запрета нет у зарубежных авиакомпаний.
Несмотря на отсутствие запрета в законодательстве, фотографирование в общественных местах в Узбекистане в прежние годы также могло привести к неприятным последствиям. Сотрудники правоохранительных органов могли попросить удалить фотографии и даже забрать в участок.
Любое правительственное здание в Ташкенте могло быть названо «стратегическим объектом». Официальные запреты на съёмку действовали для Ташкентской телебашни и метрополитена.
В феврале 2018 года постановлением президента Узбекистана «О мерах по развитию въездного туризма» туристам разрешили снимать на фото и видео общественные места, здания и сооружения без ограничений.
Тогда же было разрешено вести съёмку с Ташкентской телебашни, а летом того же года — в метрополитене.
Несмотря на это, туристы и узбекистанцы, в том числе журналисты, время от времени сталкиваются с недовольством сотрудников правоохранительных органов при съёмке отдельных объектов.
Святослав Морской
Всем, кому “за“, вспомнится момент жизни, когда можно было пройти чуть ли не на летное поле — заборчик там был низковатый. Охрана же никогда НЕ запрещала фотосъемку, даже когда прилетали новенькие Ту-104, Ил-62, Ил-86. Потому как умные люди в охране были — знали, 1- е — простому пассажиру никакие секреты не нужны, 2- е — главные секреты — в кабине пилота, а туда не пройдешь, или в силовых агрегатах — а как туда залезешь? Так что прав депутат — это запреты надуманные, играющие на “руки“ современных граждан “в погонах и в форме“.
Marina Yugay
До открытия трехуровневой развязки на ТАПОИЧ, решили с дочерью прогуляться по нему. Только мы прошли по мосту несколько метров и сделали несколько фото, как нас прогнали, а предварительно потребовали удалить фото. На наш вопрос, почему? Ответили, что, только после официального открытия можно фотографировать мост, хотя мы даже не сам мост фотографировали, а вид с него.
Azamat Matkarimov
Понятное дело, что боятся, что в кадр попадут нарушения, косяки, мусор, в общем что-то, что вызовет смех или осуждение людей и нагоняй от руководства.
Просто каждый боится за себя — милиционер на улице, охранник в любом заведении, руководители рынков и и.д. Они боятся только за себя, а безопасность, объекты, секретность обычных людей не волнует особо.
Феликс Кадыров
Запрет то сняли, но наши как всегда опозорились на пол мира в орёл и решке. Сначала показали свою тупость на чорсу а потом ещё и в метро. Честно говоря я не стал дальше смотреть, стало мерзко.
Джон Йссариан
Обалдеть! Только что я узнал, что я закоренелый преступник!