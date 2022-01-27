В среду в Узбекистане было подтверждено 1117 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это на 57 случаев меньше, чем днём ранее (1174) и самый низкий показатель за четыре дня после абсолютного пика 22 января (1478).

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала пандемии, превысило 218 тысяч.

В Ташкенте 26 января был выявлен 451 случай, в Ферганской области — 129, в Ташкентской — 113, в Каракалпакстане — 63, в Хорезмской области — 52, в Наманганской — 51.

Количество подтверждённых случаев пневмонии немного увеличилось — 125 против 114 во вторник.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1551.