Жители пяти домов махалли «Камолот» массива Феруза в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента выступают против строительства многоэтажного здания во дворе их домов, представляющем собой небольшую рощу. В видеообращении, распространённом 22 января, они заявили, что в связи с безуспешными попытками повлиять на ситуацию вынуждены обратиться к местным властям за разрешением на проведение митинга.

Фото: Равшан Абдуллаев / Facebook.

По данным жителей, между домами 8, 10, 30, 31 и 32, где растут деревья, посаженные в 1970−80 годах, а также имеется детская площадка, планируется строительство жилого дома или гостиницы.

«Застройщик получил разрешительные документы на застройку позавчера. Была попытка установки забора. До этого мы обращались в суд, мы обращались в хокимият, мы обращались во все инстанции, куда можно было дать запрос, — сказала в видеоообращении одна из активисток махалли „Камолот“ Дарья Дятлова. — Мы даже делали депутатский запрос на получение разрешительных документов, которые были даны застройщику. Везде идут огромные задержки с ответами. В большинстве случаев нас как жителей просто игнорируют, так же как проигнорировали наше противное мнение касательно застройки».

Она заявила, что в связи с игнорированием обращений граждан у жителей не остаётся другого выхода, как обратиться за разрешением на официальный митинг.

«Сегодня мы решили собраться здесь для того, чтобы сказать: если всё-таки в нашу сторону, в сторону жителей, а нас здесь немало — жители пяти домов, — будет продолжаться такая же политика… просто такое ощущение, что все глухие и здесь никто не живёт — здесь нет наших детей, здесь нет наших стариков, здесь нет людей, которые вложили свои силы, нервы, жизни в эти дома, квартиры. Мы обращаемся официально от имени жителей, мы здесь не все, но мы планируем и хотели бы собраться все и попросить у соответствующих структур разрешение на официальный митинг. Мы хотим собраться и высказать свою точку зрения. Всё-таки мы думаем, что с людьми, наверное, так поступать нельзя», — сказала активистка.





Как уточнил «Газете.uz» житель одного из домов Равшан Абдуллаев, территория в 0,12 га с детской площадкой и зоной отдыха на массиве Феруза была выставлена на аукционные торги без уведомления и согласования с жителями.

Согласно протоколу об итогах торгов, 19 августа 2020 года лот выиграла Premium Engineering Group для строительства жилого дома, административного офиса или гостиницы высотой не более пяти этажей, предложив за участок 1,22 млрд сумов (при стартовой стоимости 871,5 млн сумов). При этом компания также взяла обязательство инвестировать 6 млрд сумов.

По его словам, застройщик предоставил многие разрешительные документы, кроме одного — согласия жителей, которые выступают против. Он также напомнил о моратории на вырубку деревьев.





В эфире программы «Муносабат» на телеканале «Ташкент» Дарья Дятлова со ссылкой на градостроительные нормы и правила заявила, что не допускается размещение объектов между многоквартирными зданиями завершённого микрорайона.

«Вопрос не в том, есть коммуникации под этим участком или нет. Вопрос в другом: есть наши коммуникации, и наши дома сегодня еле дышат. Мы делаем всё в этих домах своими силами. Площадка, на которую вы хотите залезть, если встанет принципиальный вопрос, то мы и её благоустроим своими силами», — сказала она.

Равшан Абдуллаев сообщил «Газете.uz», что 23 января, на следующий день после публичного обращения, с жителями встретились представители правоохранительных органов. Жильцы сообщили им свои требования и потребовали отменить проект и планы на любое строительство на их территории.

Хокимият решил предупредить жителей об ответственности





Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района в своём официальном видеокомментарии заявила, что хокимият не имеет полномочий для выделения земли предпринимателю.

В ролике администрация призвала предпринимателя и жителей к диалогу и напомнила об ответственности за организацию или призыв к проведению митинга. Однако в обращении жителей не было призыва к митингу.

Статья 33 Конституции Узбекистана гласит: «Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законами Республики Узбекистан. Органы власти имеют право приостанавливать или запрещать проведение этих мероприятий только по обоснованным соображениям безопасности».

Закона или какого-либо другого нормативно-правового акта о проведении митингов, собраний и демонстраций в Узбекистане нет. Проекты закона об этом публиковались два раза — в июне 2019 года и в августе 2020-го. Тогда же, в августе, МВД признавало, что отсутствие документа, определяющего понятия собраний, митингов и демонстраций, порядок их организации и проведения является «правовым пробелом» и «не позволяет в полной мере реализовать положения, указанные в статье 33 Конституции». Закон до сих пор не принят.

Председатель махалли Бектемир Куйлиев в интервью пресс-службе хокимията района назвал неправильным обращение жителей к общественности через интернет.

При этом он признал: «Сейчас среди жителей возникает недовольство. Якобы здесь планируется построить дом, огородить территорию. Но никто нам не предоставлял документы. У нас цель одна — здесь никто не имеет права что-либо делать без разрешения жителей».

Глава махалли сообщил, что представители застройщика посещали территорию в 2021 году и сообщили о планах по строительству пятиэтажного дома, но не предоставили никаких документов. Он предложил компании встретиться с жителями, предоставить все необходимые документы и обсудить проект, но «с тех пор они не возвращались».

«Проблемы не прекратятся, пока власти не отменят решения о выделении земель»

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев подтвердил, что жители обращались во многие инстанции со своей проблемой.

«К сожалению, официальные лица не услышали людей. Население обращалось во многие ведомства. Бесполезно. В конце концов они решили провести мирный митинг. Цель состоит в том, чтобы разбудить ответственных! Сейчас районная администрация проснулась и пытается запугать население через председателя махалли», — написал он.

«Интересно: поняли ли власти, почему население вынуждено так поступить? Такие проблемы не прекратятся, пока городские власти не отменят все свои решения о выделении под строительство земель, на которых расположены деревья. И власти не должны забывать о моратории!» — подчеркнул парламентарий (указом президента объявлен бессрочный мораторий на вырубку ценных).

О компании Premium Engineering Group

Согласно данным ЕГРПО, компания Premium Engineering Group была зарегистрирована 28 февраля 2014 года. Основной вид деятельности — прочие сопроводительные услуги при перевозках, не включённые в другие категории.





Учредителями указаны Bernet Ltd (98,5%), Korsal Invest (0,1%), Адхам Арабджанович Махкамов (1,4%) и Салима Рахматовна Курбонова (1,4%).

На сайте Bernet, зарегистрированной в Лондоне, говорится, что это «многопрофильная строительная организация, которая с 2007 года работает на территории Узбекистана и стран ближнего зарубежья».

«Газета.uz» на момент публикации не смогла связаться с компанией Premium Engineering Group для получения комментария.