Основной целью принятия закона «О митингах, собраниях и демонстрациях», проект которого опубликован для обсуждения, является «реализация конституционных прав граждан, направленных на осуществление их социальной активности в форме митингов, собраний и демонстраций, а также повышение их правовой грамотности в этой сфере», заявило Министерство внутренних дел Узбекистана.

В сообщении пресс-службы МВД отмечается, что в действующем законодательстве страны нет нормативно-правового акта, определяющего понятия собраний, митингов и демонстраций, порядок их организации и проведения.

«Этот правовой пробел до сих пор не позволяет в полной мере реализовать положения, указанные в статье 33 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в заявлении.

Статья 33 Конституции:

Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Органы власти имеют право приостанавливать или запрещать проведение этих мероприятий только по обоснованным соображениям безопасности.

В МВД напомнили, что отсутствие каких-либо нормативных актов, регулирующих социальную активность граждан, было отмечено в качестве недостатка в итоговом отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о парламентских выборах, состоявшихся 22 декабря 2019 года.

В министерстве также опровергли мнения, озвучиваемые в социальных сетях, о том, что необходимость принятия закона возникла после массовых протестов в Беларуси. Как мы уже писали, первая версия проекта закона была представлена в июне прошлого года.