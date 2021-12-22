Министерство транспорта Узбекистана представило новый проект Концепции развития городского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Ташкенте. Документ рассчитан на период 2022—2025 годов. Основанием для разработки проекта указано устное указание президента. Он отражает положения концепции, разработанной турецкими специалистами и представленной главе государства полтора года назад.

В документе говорится, что строительство в столице новых жилых массивов и других объектов, а также расширение территории города требуют коренного пересмотра маршрутов городского пассажирского транспорта в целях удовлетворения спроса на транспортные услуги и повышения их качества.

«Увеличение количества автотранспортных средств, неэффективность автобусных маршрутов и дублирование ими друг друга приводит к неравномерности загрузки городского пассажирского транспорта и неудобствам для населения», — отмечается в проекте.

Для изучения опыта развитых стран в сфере оптимизации транспортного движения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и его внедрения были привлечены опытные эксперты из Турции, говорится в документе. Они разработали «научно обоснованные рекомендации по совершенствованию транспортной сферы», изучив методы управления транспортной системой столицы, организацию движения и финансирование деятельности общественного транспорта, организацию автобусных маршрутов и тарифную политику, организацию улиц и перекрёстков.

Документом предлагается утвердить дорожную карту по реализации концепции в 2022—2025 годах и принимать соответствующие программы и дорожные карты в 2026—2030 годах. Для реализации концепции планируется утвердить состав координационной комиссии во главе с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым и министром транспорта Илхомом Махкамовым в качестве заместителя руководителя комиссии.

В концепции говорится об «озеленении» подвижного состава компании «Тошшахартрансхизмат» за счёт закупки новых автобусов и электробусов. Высвобождаемые в результате обновления парка автобусы планируется безвозмездно передавать в регионы страны.

При этом о возвращении в город трамвайного движения в концепции не говорится ни слова.

Цели и направления концепции

Целями концепции указаны:

развитие транспортной инфраструктуры с учётом обеспечения приоритета общественного транспорта и повышение уровня использования населением общественного транспорта;

совершенствование организации дорожного движения и эффективности дорожно-уличной сети;

внедрение передовых информационных технологий для цифровизации транспортной системы;

развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры;

упорядочение движения грузового транспорта;

сокращение негативного влияния транспортной системы на окружающую среду и улучшение экологической ситуации в городе.

«Основная ценность концепции заключается в организации в городе Ташкента удобной, привлекательной системы городского общественного транспорта, с созданием инфраструктуры, удобной в первую очередь для пешеходов, затем, соответственно, — для велотранспорта, городского общественного транспорта и частного автотранспорта», — говорится в документе.

Основные направления реализации концепции включают в себя:

развитие инфраструктуры общественного транспорта, в частности, организация новой маршрутной сети, обновление подвижного состава за счёт «зелёных» видов транспорта, строительство новых остановок, транспортно-пересадочных узлов и внедрение дифференцированных тарифов;

развитие велоинфраструктуры, в том числе создание велопарковок;

внедрение платных уличных стоянок, перепроектирование перекрёстков и полос движения, увеличение количества дорожных знаков;

внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением, в том числе систем «умных светофоров» и «умных перекрёстков»;

упорядочение и внедрение ограничений на передвижение грузового транспорта;

совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе внедрение международных норм.

Состояние ОТ

Сегодня общественным транспортом столицы ежедневно перевозится в среднем 940−950 тысяч пассажиров:

142 автобусных маршрутов (1120 графиков) — 450 тысяч;

75 маршрутных такси (771 графиков) — 140 тысяч;

метрополитен — 340 тысяч.

Пассажирскими перевозками занимаются 13 автобусных предприятий (8 — с государственной долей), 55 компаний маршрутных такси и 400 компаний такси.

Предприятия в составе компании «Тошшахартрансхизмат» на 1 августа имели 1179 автобусов, из них 560 (47,5%) — большой вместимости и 619 (52,5%) — средней и малой вместимости. Средний срок эксплуатации автобусов составляет 7,3 года, 323 автобуса, или 27,4%, работают уже более 10 лет.

В 2017—2021 годах этими предприятиями было закуплено 350 автобусов, включая 130 машин большой вместимости и 220 — средней и малой вместимости.

Предприятие «Тошкент метрополитени» имеет 264 вагонов метро, при этом 60% подвижного состава эксплуатируется более 30 лет. 152 вагона были приобретены в 1980—1990 годах, 24 — в 1991—2000 годах, 20 — в 2001 году, 8 — в 2020 году и 60 — в 2021 году.

В городе сегодня имеется всего 5 транспортно-пересадочных узлов, связывающих разные направления и виды транспорта. Количество автобусных остановок составляет 2306, из них 788 имеют магазины.

На 4 линиях метрополитена, включая новую надземную линию, имеется 43 станции, общая протяжённость линий — 59,5 км.

В 2018—2021 годах в городе на 12 улицах построено 77 км велодорожек, говорится в проекте концепции («Газета.uz» писала, что они построены без учёта интересов велосипедистов и пешеходов и должны быть построены заново. Вице-премьер Азиз Абдухакимов на днях заявлял, что не соответствующие требованиям велодорожки будут переделываться.)

Согласно документу, количество лицензированных такси в Ташкенте составляет более 11 тысяч, средний срок эксплуатации машин — 15 лет. Число нелегальных такси не уточняется.

Дорожно-уличная сеть

В Ташкенте с населением около 3 миллионов имеется свыше 4000 улиц общей протяженностью 5900 км, в том числе автомагистралей — 462 км, основных улиц — 445 км, проспектов — 464 км, кольцевых — 1481 км, улиц местного значения — 2896 км и улиц на производственных территориях — 145 км.

Длина однополосных улиц составляет 2151 км, двухполосных — 1992 км, трёхполосных — 768 км, четырёхполосных — 570 км, пятиполосных — 58 км и шестиполосных — 354 км.

На улицах имеется 550 перекрёстков со светофорами и 40 тысяч дорожных знаков. Светофоры только на 115 перекрёстках подключены к единой автоматизированной системе.

Количество автотранспорта в городе составляет 638840. В город ежедневно в среднем въезжает и выезжает более 100 тысяч автомобилей.

В столице зарегистрировано 10604 грузовых автомобилей. В городе и прилегающих районах имеется 6 центров логистики. В городе и вдоль Ташкентской кольцевой автодороги также имеется 17 неформальных автостоянок грузового транспорта, на которых размещено около 600 машин.

Проблемы ОТ

В проекте концепции перечисляется ряд проблем в сфере общественного транспорта:

устаревшая сеть наземного ОТ не способна полностью удовлетворять потребности населения, а автобусные парки неэффективно используют подвижный состав;

старый парк машин становится причиной простоев, маршруты не могут обеспечить регулярность движения, пассажирам приходится ждать автобусы по 25−30 минут;

в городе не хватает видов общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов;

остановки автобусов не отвечают требованиям безопасности, удобства и нормам строительства;

беспорядочная парковка автомобилей вдоль улиц приводит к заторам и приводит к нарушению графиков движения ОТ;

деятельность нелинейного такси до сих пор недостаточно урегулирована;

уровень внедрения цифровых технологий очень низок;

метро не пользуется популярностью и не используется на полную мощность;

тарифная политика имеет недостатки и неудобна для пассажиров№

политика финансирования транспортных предприятий устарела и не отвечает новым требованиям;

из-за устаревшей системы организации движения на улицах и перекрёстках наблюдаются заторы, транспортные потоки распределены неправильно;

из-за отсутствия регулирования движения грузового транспорта в городе случаются аварии и наносится вред дорожному полотну.

Планы и цифры

В 2022—2025 годах для новой сети наземного ОТ Ташкента планируется организовать 11 магистральных маршрутов, 15 кольцевых, 92 связующих и 42 подвозных. Стоимость проекта оценена в 4,335 млрд сумов.

За четыре года намечено закупить 1043 новых автобусов и электробусов:

в 2022 году — 590:

90 автобусов MAN большой вместимости (12 м) на сжатом газе;

200 автобусов SAZ LE60 средней вместимости (8,5−9 м);

300 электробусов большой вместимости (12 м).

в 2023 году — 253:

53 электробусов большой вместимости (18 м);

100 электробусов большой вместимости (12 м);

100 автобусов MAN большой вместимости (12 м) на сжатом газе.

в 2024 и 2025 годах — 200:

по 100 электробусов большой вместимости (12 м).

Стоимость необходимых средств — свыше 3,096 трлн сумов.

Новые ТПУ планируется построить возле Ипподрома, метро «Олмазор», на массиве «Ибн Сино», возле Алайского рынка, рынка «Куйлюк», метро «Буюк ипак йули», Северного вокзала, круга «Рохат», на улице Ахмада Дониша, метро «Пахтакор», «Чиланзар», местного терминала аэропорта, на массиве «ТТЗ», у метро «Беруни», торгового комплекса Food City и парка «Новый Узбекистан». Стоимость проекта — 26,56 млрд сумов.

На основе единых стандартов намечено построить 1160 новых автобусных остановок — 26,68 млрд сумов.

На магистральных улицах (Келес йўли, А. Дониша, Богишамол, Буюк ипак йўли, Махтумкули, Фаргона йули, Лутфи, Бешкайрагач, Кукча Дарвоза и Беруни) в 2022—2023 годах намечено построить выделенные линии для движения автобусов большой вместимости по 11 маршрутам — 16 млрд сумов.

На 10 центральных улицах, а в дальнейшем — и на других — на основе государственно-частного партнёрства будут организованы автоматизированные платные парковочные места (стоимость будет определена согласно проектно-сметным документам). Такие же платные парковочные места будут созданы вдоль улиц возле крупных рынков и торговых центров — 10,65 млрд сумов.

В течение четырёх лет намечено построить 500 км велодорожек (216,573 млрд сумов) и 480 велопарковок возле организаций и предприятий (по 120 в год). В следующем году должны быть разработаны государственные стандарты по организации велодвижения.

Планируется открыть 124 станции велошеринга и внедрить мобильное приложение для аренды велосипедов (26,784 млрд сумов).

Компании, оказывающие услуги такси, будут стимулировать к приобретению электромобилей за счёт льготных кредитов. Количество машин такси в 2025 году намечено довести до 18,6 тысячи.

Планируется создать электронную базу данных таксистов и электронную систему медицинского осмотра таксистов, исключающую человеческий фактор.

Намечено также развивать электронную систему оплаты проезда и усовершенствовать систему автоматизированного диспетчерского управления и мониторинга общественного транспорта.

Ожидаемые результаты

За счёт реализации концепции в 2025 году ожидается увеличение скорости движения автобусов на 17% и сокращение интервалов на 35%, а показатель соблюдения графика должен достичь 95%.

Вся территория Ташкента должна быть охвачена пассажирским транспортом, уровень пользования ОТ населением города намечено довести до 60%, увеличив ежедневный показатель перевозки пассажиров в среднем до 1,5 миллиона.

К указанному сроку планируется полностью отказаться от наличной оплаты проезда в ОТ.

Время «безопасной пересадки» с одного маршрута или вида транспорта на другой в местах скопления людей благодаря ТПУ планируется сократить в среднем до 10 минут.

Автобусные остановки должны стать «удобными, безопасными и современными» на основе единого стандарта.

Время в пути на автомобиле в часы пик должно уменьшиться в среднем с 50 до 35 минут. Пропускная способность перекрёстков, как ожидается, увеличится на 15%.

Количество легковых автомобилей, передвигающихся в центре столицы, планируется сократить на 20%. Количество нарушений правил остановки и стоянки должно снизиться.

Ожидается, что доля велосипедистов в общем объёме пассажиров достигнет 10−15%.

Производительность труда на транспортных предприятиях за счёт цифровизации должна вырасти на 30−35%, а операционные расходы — уменьшиться на 20−22%. Должна быть обеспечена прозрачность сбора доходов.

Вред, наносимый экологии Ташкента транспортом, должен уменьшиться на 35%, говорится в документе.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 5 января: regulation.gov.uz/uz/d/54672.

Напомним, в 2017 году «Газета.uz» публиковала комментарий по проекту Концепции развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года.