В 2022 году будет обновлено 35% автобусного парка. Для этого планируется закупить 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое. Об этом говорилось в ходе проведенной для президента Шавката Мирзиёева презентации о мерах по развитию общественного транспорта в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

«Система общественного транспорта не соответствует происходящим в столице изменениям, — говорилось в ходе презентации. — Срок службы 350 автобусов превысил 10 лет, не хватает 393 автобусов. Из-за пробок на улицах интервал движения автобусов увеличивается до 30 минут в часы пик».

«Изношенность автобусного парка, закрытие центральных автостанций, неэффективное соединение маршрутов создали ряд неудобств жителям, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Кроме того, за последние пять лет население столицы увеличилось на 300 тысяч человек, расширилась ее территория. Каждый день в столицу приезжает и уезжает более миллиона человек».

«Пассажиры справедливо недовольны оказываемыми услугами и предпочитают личный транспорт. В Ташкенте показатель пользования личным авто составляет 79%, соответственно, уровень использования общественного транспорта — всего 21%», — подчеркивалось в ходе презентации.

Президент определил главной задачей Министерства транспорта и хокимията Ташкента повышение уровня пользования общественным транспортом в два раза. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что при этом приоритетное внимание необходимо уделить системному подходу и облегчению передвижения людей, обеспечению взаимосвязанности и комплексному развитию всех видов транспорта, включая маршрутный, железнодорожный транспорт и линии метро, а также инфраструктуру для велосипедного и пешего движения.

Президент поручил построить 10 современных станций на основных дорогах въезда из областей в Ташкент, а также парковки рядом с 6 станциями метро с наибольшим количеством пассажиров.

В этом году будет завершено строительство надземной линии метро «Куйлюк — Кипчак». В результате для 70 тысяч человек, пользующихся легковыми автомобилями, появятся условия для пользования общественным транспортом.

Кроме того, президент поставил задачу создать экономико-математическую модель системы общественного транспорта на основе прогноза пассажиропотока на ближайшие пять лет, а также повысить научный потенциал Транспортного института.

Количество автомобилей в Ташкенте растет на 15% в год, в сутки по городу передвигается до 800 тысяч автомобилей. В столице более 500 крупных перекрестков, большинство из которых имеют низкую пропускную способность, говорилось на мероприятии.





«Дороги плохо приспособлены для пешеходов и велосипедной езды. Вследствие этого, а также низкой культуры движения, участились дорожно-транспортные происшествия», — было подчеркнуто в ходе презентации.

Президент выделил необходимость повышения пропускной способности и удобства перекрестков за счет правильной организации движения. В этом году планируется внедрить систему управления дорожным движением на 200 перекрестках, построить 2 путепровода, 180 км пешеходных и велосипедных дорожек, создать парковочные места на 2000 автомобилей. Указано также на необходимость создания станций зарядки с учетом роста количества электромобилей на дорогах столицы.

В ходе презентации представлены также возможности развития общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в Ташкенте на основе научного обоснованного опыта Германии и России.

Особое внимание уделено вопросу финансового оздоровления предприятий общественного транспорта. Отмечена важность проведения финансового аудита и трансформации предприятий «Тошшахартрансшизмат», увеличения доли частного сектора в сфере.

Помимо средств бюджета и других источников, сферу необходимо развивать и на основе государственно-частного партнерства, отметил глава государства.

Министерству транспорта и хокимияту Ташкента поручено пересмотреть концепцию развития общественного транспорта столицы и провести ее широкое общественное обсуждение.

Подчеркнуто, что опыт столицы и научный подход будет применен при совершенствовании общественного транспорта всех областных центров с учетом их численности, мест работы и проживания населения и специфики развития.