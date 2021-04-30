Фото. Ташкент до и после трамвая

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Комментарии
Шахиня Королева
Я видимо не особый ценитель металла на дорогах, но без трамваев мне нравится больше
Настя Алексеева
Какая работа! Браво!