Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых в целях достижения прогнозных показателей инфляции в 2022 году на фоне динамики высокого экономического роста, а также для сохранения денежно-кредитных условий, способствующих снижению роста цен, сообщила пресс-служба ЦБ.

При этом, говорится в сообщении, если с одной стороны снижающаяся динамика и прогноз инфляции создают возможности для снижения процентной ставки, то с другой стороны сохраняющиеся во внешних и внутренних экономических условиях риски и неопределённости требуют сохранения процентной ставки на текущем уровне.

Инфляция и инфляционные ожидания

По итогам 2021 года инфляция сформировалась на уровне промежуточного целевого показателя — таргета и составила 10%.

Основным фактором формирования инфляционной среды в прошедшем году был значительный рост цен на продовольственные и топливно-энергетические товары. Рост цен с одной стороны объясняется глобальными инфляционными тенденциями, а с другой — факторами, связанными с конкуренцией и предложением на внутреннем рынке.

Уровень базовой инфляции по итогам 2021 года также замедлился до 8,8%, самого низкого показателя за последние пять лет.

Согласно результатам опроса, проведённого в декабре прошлого года, инфляционные ожидания населения и предпринимателей на ближайшие 12 месяцев сменились нисходящим трендом после тенденции к возрастанию в сентябре-ноябре и составили 15,7% и 14,9% соответственно.

Ключевыми факторами инфляционных ожиданий респонденты назвали подорожание бензина, увеличение транспортных расходов и рост цен на основные продукты питания и импортные товары.

Экономическая активность и совокупный спрос

В целом, прошлый год стал годом восстановления экономики после резкого замедления в 2020 году. По предварительным данным, валовой внутренний продукт в 2021 году вырос на 7,4% в реальном выражении.

При этом, направляемые в экономику фискальные расходы и кредиты коммерческих банков были основными факторами, поддерживающими экономическую и инвестиционную деятельность.

Кредиты, выделенные коммерческими банками в экономику за прошлый год, увеличились на 31% по сравнению с 2020 годом, а уровень погашения кредитов значительно улучшился до 71%. Кредиты физическим лицам также выросли на 42%, поддержав потребление и спрос на жильё со стороны населения.

Согласно оценкам, в 2022 году сохранится влияние высокого фискального стимулирования в 2021 году, и со второй половины года темпы экономического роста будут приближаться к своим долгосрочным показателям, а именно к потенциальным темпам роста.

Внешние экономические условия

Прошлый год характеризуется ускорением глобальных инфляционных процессов в результате роста цен на продовольственные и топливно-энергетические товары, а также ответным ужесточением денежно-кредитных условий в большинстве развивающихся стран.

Вместе с тем на фоне неопределённостей и рисков пандемии на конец года предполагается, что инфляционные процессы, изначально признанные временными, могут оказывать давление на цены в течение более длительного периода времени, говорится в сообщении.

Хотя за прошедший год не наблюдалось существенных колебаний курсов валют основных торговых партнёров (кроме Турции), в них резко возросла инфляция.

По итогам 2021 года девальвация обменного курса сума составила 3,4%, что является самым низким показателем за три года.

При этом рост поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов в страну на 34% соответственно в 2021 году являлся фактором, поддерживающим предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и послужил его увеличению в 1,6 раза.

Денежно-кредитные условия

По итогам 2021 года ситуация на денежном рынке формировалась в умеренно жёстких условиях, а индикаторы uzonia и uzwia составили 13%. При этом динамика процентных ставок на денежном рынке в течение года отражала почти двукратное увеличение межбанковских операций и резкий рост активности использования денежно-кредитных инструментов.

В целом, повышение активности использования денежно-кредитных инструментов при регулировании ликвидности в течение года, в свою очередь, привело к значительному росту расходов по ним и обязательств Центрального банка, отмечается в сообщении.

Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам в национальной валюте, в декабре составили 20,2% для физических лиц и 15,1% для юридических лиц соответственно, и сформировали положительный спрэд относительно инфляционных ожиданий.

Это, в свою очередь, способствовало росту общего объёма сумовых срочных депозитов в 1,5 раза в прошлом году, в том числе депозитов физических лиц — в 1,7 раза.

В последние месяцы 2021 года наблюдалось сбалансирование процентных ставок по кредитам в национальной валюте в пределах коридора 20−22%, который наблюдается с начала года. В частности, в декабре средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам в национальной валюте составили 21,2%, по долгосрочным — 20,5%.

Прогноз и риски

Согласно базовому сценарию макроэкономического развития, в 2022 году предусматривается сохранение Центральным банком умеренно жёстких денежно-кредитных условий.

В условиях продолжающейся глобальной инфляции сохраняются риски, связанные с ростом цен на сырьё и энергоресурсы на внешних рынках, пандемической ситуацией, а также замедлением мирового экономического роста, указывающие на возможное формирование инфляции в пределах 8−9% по итогам года.

Кроме того, в 2022 году прогнозируется рост валового внутреннего продукта около 5,5−6,5%. При этом, направленные в 2020—2021 году в экономику фискальные стимулы будут одним из основных факторов поддержания экономической активности и в первой половине 2022 года.

Текущие денежно-кредитные условия считаются соответствующими прогнозам макроэкономических показателей, и в будущем со снижением прогноза инфляции может возникнуть возможность снижения номинальных процентных ставок с сохранением неизменных реальных процентных ставок, считают в ЦБ.

Очередное заседание Правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 10 марта.