Количество ПЦР-тестов на коронавирус, ежедневно проводимых в Узбекистане, в последние дни выросло в среднем до 45−50 тысяч. Об этом в ответ на запрос «Газеты.uz» со ссылкой на Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В период с 5 по 15 января в стране было проведено всего более 300 тысяч ПЦР-тестов, или в среднем по 27 тысяч тестов в день.

В последнюю неделю декабря ежедневно бралось по 15−20 тысяч тестов, отметили в Минздраве.

С 5 января наблюдается стабильный рост новых случаев заболевания. 18 января был зафиксирован самый высокий показатель с начала пандемии в марте 2020 года — 1214 случаев.