Во вторник, 18 января, в Узбекистане было официально подтверждено 1214 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте 2020 года. Предыдущий пик был зафиксирован 16 января — 1037 случаев.

542 случая было выявлено в Ташкенте. В Ташкентской области подтверждён 181 случай, Самаркандской — 45, Бухарской — 40, Джизакской — 39.

Резкий прирост отмечен в Ферганской области — 161, это на 122 больше, чем днём ранее. В других регионах зарегистрировано от 10 (Навоийская) до 34 (Хорезмская область) случаев.

Сколько было проведено тестов на коронавирус за сутки, не уточняется.

Общее количество случаев, выявленных за всё время пандемии, превысило 208,2 тысячи.

В течение дня зарегистрировано 3 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1525.