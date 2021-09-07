Принудительное насаждение религиозных взглядов в Узбекистане не допускается. С таким заявлением выступило Министерство юстиции.

В материале под заголовком «Общество Узбекистана выбрало светский путь развития» приводится статья 31 Конституции, согласно которой каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

«Это означает, что каждый независим в том, следовать ли своей вере или нет. Каждый человек должен признавать, что все другие имеют право на свободу совести и убеждений», — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что, осуществляя свои права и свободы, граждане не должны наносить ущерб законным интересам, правам и свободам других лиц, государства и общества.

«Наблюдения показывают, что были случаи попыток превратить моральные и религиозные взгляды в предмет правоотношений, а также выявлены случаи информационной пропаганды, которые противоречат нашим национальным ценностям, подавляют и ограничивают личные права людей», — следует из заявления.

По данным министерства, наблюдаются случаи субъективной оценки вождения автомобиля женщинами, пропаганды ограничения их прав на свободный выбор деятельности, приостановления деятельности предприятий по производству определенных видов продукции, ограничения продажи (использования) некоторых произведений искусства, являющихся мировыми шедеврами, возбуждения недоверия к другим религиозным взглядам и ненависти к лицам, не исповедующим никакую из религий.

Кроме того, ставятся под сомнение правила, установленные законами Узбекистана, основанными на принципе секуляризма (концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий) и другие подобные случаи пропаганды со стороны некоторых лиц, выступающих на религиозные темы и осуществляющих свою деятельность в этой сфере.

«Крайне недопустимо, когда определенный слой общества оценивает взгляды, действия и образ жизни других на основе только одного измерения — критериями своих собственных моральных и религиозных взглядов», — подчеркнули в Минюсте.

В статье 12 Всеобщей декларации прав человека чётко закреплена недопустимость произвольного вмешательства в личную жизнь человека. Данная норма полностью имплементирована в национальное законодательство Узбекистана, говорится в сообщении.

В частности, статья 25 Конституции Узбекистана гарантирует свободу и личную неприкосновенность, а статья 27 — право на защиту от вмешательства в частную жизнь.

Минюст признаёт, что в сознании населения, особенно молодежи, целесообразно прививать богатые исторические и духовные ценности общества Узбекистана. Но при этом отмечает, что нельзя допустить того, чтобы процесс воспитания происходил за счёт нарушений прав человека, особенно вмешательства в частную жизнь граждан.

Как следует из заявления, поведение людей следует оценивать не с точки зрения моральных и религиозных взглядов или измерений отдельных лиц, а с точки зрения требований действующего законодательства.

«То есть, если граждане соблюдают закон, они могут выбирать свой образ жизни свободно и без вмешательства, и это — одно из важнейших конституционных прав. В любом случае, учитывать права граждан, исповедующих другую религию или не исповедующих никакую из религий, и уважение их веры является конституционной обязанностью», — говорится в сообщении.

Минюст подчеркнул, что принудительное насаждение религиозных взглядов в стране не допускается, а также напомнил об ответственности за любые действия, пропаганду, направленные на насильственное насаждение религиозных взглядов.

«Народ Узбекистана 30 лет назад избрал свой путь развития — это стремление построить гуманное, демократическое правовое государство, основанное на секуляризме. Никто не вправе ставить под сомнение эту истину, пропагандировать фанатические идеи», — заключило министерство.

В конце июня группа лиц во главе с ректором Исламской академии Узбекистана, заместителем председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффаром Камиловым, сотрудником Центра исламской цивилизации Аброром Абдуазимовым (известен как Аброр Мухтор Алий) и другими посетили ряд книжных магазинов в Ташкенте, чтобы проверить, насколько продаваемые там книги соответствуют идеологии ислама.

Аброр Мухтор Алий выступил против картин Да Винчи и Рембрандта. По его словам, «кто-то считает это искусством, но там есть вещи, которые влияют на сознание нации».

Он же во время эфира на радио заявил, что «женщинам нравится, когда их бьют».