Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане 17 января, снизилось по сравнению с предыдущим днём с 1037 до 935, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество официально зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 207 тысяч.

Почти половина всех случаев в понедельник — 466 — была выявлена в Ташкенте. В Ташкентской области подтверждено 134 случая, в Самаркандской — 57. В других регионах цифры составляют от 9 (Навоийская) до 39 (Наманганская область).

В течение дня зарегистрировано 4 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число официально зарегистрированных случаев смерти достигло 1522.