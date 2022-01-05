Представители временного правительства Афганистана начали переговоры с соседними странами о возвращении в страну авиационной техники. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на заместителя пресс-секретаря талибов Инамуллу Самангани.

Речь идёт о самолётах и вертолётах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан и Таджикистан после прихода к власти движения «Талибан».

«Более 40 воздушных судов вывезены в соседние страны, особенно в Таджикистан и Узбекистан. Начались переговоры об их возврате», — сказал Инамулла Самангани.

По его словам, переговоры ведутся на высшем уровне.

«Правительства двух стран неоднократно призывали вернуть воздушные суды нынешнему правительству Афганистана. Конечно, они делали предложения, но пока их (самолеты и вертолёты — ред.) не передали», — заявил представитель Минобороны Афганистана Инаятулла Хваразами.

США и их союзники предоставили бывшему афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов в рамках их 20-летней военной кампании в Афганистане.

Военная техника ВВС Афганистана в таджикском аэропорту Бохтар, 1 сентября 2021 года. Фото: CSIS

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани и его соратники на трёх самолётах вылетели в Узбекистан. Точное количество самолётов, доставленных в государства Центральной Азии, неизвестно, пишет TOLO News.

«Газета.uz» со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщала, что в середине августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Позже в Генпрокуратуре назвали эту информацию «не проверенной до конца».