Самолет российской S7 Airlines, выполнявший рейс SB-I3313 по маршруту «Москва — Карши», в 1:42 вторника совершил экстренную посадку в аэропорту Ургенча. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Причиной посадки стало то, что одному из пассажиров — гражданину Таджикистана — понадобилась экстренная медицинская помощь. По предварительным данным, у мужчины было подозрение на аппендицит. Экипаж принял решение произвести посадку самолёта в ближайшем аэропорту.

После посадки пассажира забрала машина скорой помощи. Он был госпитализирован в медицинское учреждение Ургенча.

Самолёт вылетел в Карши в 2:31.