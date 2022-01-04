В Казахстане поздно вечером во вторник пропал доступ к популярным интернет-мессенджерам Telegram, WhatsApp и Signal, сообщили СМИ этой страны. Источники «Газеты.uz» в Казахстане подтверждают эту информацию.

Со 2 января в соседней стране проходят протесты, начавшиеся в городе Жанаозене Мангистауской области (граничит с западной частью Узбекистана) из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ (с 60 до 120 тенге за литр). Демонстрации солидарности прошли в областном центре Актау, а потом перекинулись на другие регионы Казахстана, включая столицу Нур-Султан и бывшую столицу Алматы.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева была сформирована правительственная комиссия, которая провела переговоры с активистами. Во вторник было сообщено о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге в Мангистауской области в рамках социальной ответственности Национальной компании «Казмунайгаз».

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Призывы снизить цену на топливо, звучавшие на митингах, постепенно сменились требованиями повышения уровня жизни, пишет Vlast.kz.

На момент публикации демонстрации продолжаются. Сообщается о задержаниях протестующих и отключении мобильного интернета в Алматы.

Вечером во вторник президент Касым-Жомарт Токаев через Твиттер обратился с просьбой к демонстрантам «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества».

«Требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», — написал он.