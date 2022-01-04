В Жанаозене горожане массово вышли на митинг, они возмущены ростом цен на сжиженный газ до 120 тенге (почти 3000 сумов), сообщило издание Tengrinews.kz.

Часть митингующих вышла на проезжую часть, перекрыв дорожное движение для автомобилей.

В Управлении внутренней политики акимата Мангистауской области прокомментировали обстановку.

«В 11.00 около здания ЗАГСа в Жанаозене собрались автовладельцы по вопросу снижения цены на сжиженный газ. Собравшимся разъяснили состояние дел по реализации сжиженного газа и закон „Об организации мирных собраний“, в частности о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять акимат за 5 рабочих дней до проведения собрания», — сообщили в управлении.

Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде.

Глава Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев, комментируя рост цен на газ, сообщил, что стоимость газа в среднем по республике составляет 110 тенге за литр, в соседней Атырауской области — 115 тенге или в Уральске — 120 тенге.

«В настоящее время по области цены на газ для конечного потребителя колеблются от 95 до 115 тенге. Прежняя цена в размере 60 тенге не вернется, так как уже сейчас цена на газ на бирже составляет 70−85 тенге за литр без учета операционных расходов перевозки и предпринимателя», — пояснил он.





Позже протесты начались и в Актау, областном центре Мангистауской области. Недовольство проявляют преимущественно автовладельцы. Вечером 3 января митингующие, всего их несколько сотен, установили на площади Ынтымак в Актау юрту для обогрева и не расходились.

Президент Казазстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter дважды отреагировал на сложившееся положение.

«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле», — заявил он в посте от 3 января.

Глава государства подчеркнул: «Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях».

В правительстве после заявления президента анонсировали понижения стоимости газа до 85−90 тенге.

Крупная сеть автозаправок Qazaq Oil сообщила, что несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам «в рамках установленной цены». При этом, отметили в сети, ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.

По данным компании, ожидается допоставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10−12 января в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85−90 тенге за литр.

Утром 4 января президент Казахстана вновь сделал в Twitter комментарии по ситуации.

«В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб, — написал Касым-Жомарт Токаев. — Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране».

«Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — вновь подчеркнул президент Казахстана.