Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил с видеообращением к соотечественникам на фоне продолжающихся в стране протестов.

«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам с призывом проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности», — заявил он.

«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание», — отметил президент

«Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — подчеркнул он.

Обращаясь к молодежи, Касым-Жомарт Токаев сказал: «Не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам».

«Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире», — заключил президент.