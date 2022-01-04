Правительственная комиссия, сформированная по поручению президента Казахстана, встретилась с активистами, протестующими на площади Ынтымак в Актау против повышения цены сжиженного газа до 120 тенге (почти 3000 сумов), сообщило издание Tengrinews.kz.

На встрече было озвучено решение, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности Национальной компании «Казмунайгаз»

Кроме того, активистам дали гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Как сообщалось ранее, автовладельцы Мангистауской области Казахстана вышли на акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter поручил правительственной комиссия в Актау найти «взаимоприемлемое решение» по проблеме. Правительство ранее согласилось снизить цену до 85−90 тенге, однако протестующих это не устроило.