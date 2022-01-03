Аббосжон Шодмонович Мирзорахимов назначен ректором Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, следует из постановления правительства от 1 января.

Аббосжон Мирзорахимов — кандидат исторических наук. Окончил бакалавриат Термезского государственного университета (1997−2001 годы), магистратуру Национального университета Узбекистана (2001−2003), аспирантуру Института истории Академии наук (2006) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2011−2012).

Ранее занимал различные должности в Министерстве по делам культуры и спорта (сейчас реорганизовано в Министерство культуры и Министерство туризма и спорта), а также Администрации президента.

Предыдущим руководителем вуза с февраля 2019 года работал Нодирбек Сайфуллаев.







