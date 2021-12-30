Индивидуальные налоговые послабления для инвесторов проекта Tashkent Central Park (сейчас носит название Trilliant) продлены ещё на один год, следует из постановления Кабинета министров от 28 декабря (ПКМ №783).

В декабре 2018 года «Газета.uz» сообщала о постановлении правительства, согласно которому компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim A. Ş. («дочка» Çalık Enerji), зарегистрированной в сентябре того года в Турции, и учреждённая ею UzTur Investment and Development построят комплекс из пятизвездочной гостиницы, торгово-развлекательного центра, административных зданий для банка и других строений.

Источник: ЕГРПО

Комплекс сейчас строится на территории Юнусабадского района на пересечении Амира Темура, улиц Шахрисабз и Истиклол (на месте автостоянки напротив офиса Ucell). Проект предусматривает строительство трех 15-этажных зданий: гостиницы и двух бизнес-центров с двухэтажной подземной парковкой и прогулочной зеленой зоной на общей площади 2,5 га.

Фото: trillianttashkent.uz

Объем прямых иностранных инвестиций компании оценивался в 400 млн долларов.

Инвесторы и подрядная организация были освобождены до 1 января 2022 года от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, единого социального платежа и таможенных пошлин (за исключением сборов), от НДС работ и услуг, выполняемых и оказываемых нерезидентами Узбекистана.

Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента

Новым постановлением правительство продлило льготы до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, документом редактируются 4-й и 5-й абзац подпункта «а» пункта 6, согласно которому в рамках реализации проекта до 31 декабря 2022 года инвесторы и подрядная организация освобождаются от уплаты:

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) при ввозе материалов (включая мебель и приборы), сырья, оборудования, технологической документации, комплектующих изделий и запасных частей, а также металлопроката, инструменты по перечням, утверждаемым в установленном порядке;

сырья, оборудования, технологической документации, комплектующих изделий и запасных частей, а также металлопроката, по перечням, утверждаемым в установленном порядке; периодических таможенных платежей — за строительную технику, машины и механизмы, транспортные средства, оборудование и инструменты, временные здания и сооружения, ввозимые и оформляемые в таможенный режим «временный ввоз» по перечням, утверждаемым в установленном порядке.

Кроме того, правительство разрешило инвесторам, подрядчикам и субподрядчикам размещать товары, импортируемые в рамках инвестиционного проекта, на своих складах.

В августе 2020 года Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) внесло в Антимонопольный комитет проект постановления президента, которым предлагались вышеуказанные изменения, но при это налоговые и таможенные льготы планировалось продлить до 1 января 2024 года. Антимонопольный комитет посчитал этот проект нецелесообразным, сославшись на закон «О конкуренции» и указы и постановления президента.

Напомним, что временные льготы предоставляются актами президента на срок не более трех лет. Индивидуальные льготы предоставляются актами президента в исключительных случаях для реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в инвестировании, при наличии конкретных социальных или экономических оснований, либо в соответствии с международными договорами Узбекистана.