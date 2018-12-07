В центре Ташкента планируется строительство многофункционального комплекса Tashkent Central Park. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 5 декабря.

Комплекс площадью 2,5 га разместится на территории Юнусабадского района в пределах проспекта Амира Темура, улиц Шахрисабз и Истиклол (единственный свободный участок — автостоянка напротив офиса Ucell).

Проект будет реализован компанией Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim A. Ş., зарегистрированной в сентябре в Турции, совместно с отечественной UzTur Investment and Development (информации о ней нет).

Проект, рассчитанный на 2019−2020 годы, предусматривает строительство пятизвездочной гостиницы, торгово-развлекательного центра, административных зданий для коммерческого банка и других строений.

Инвесторы и подрядная организация до конца 2021 года освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, единого социального платежа и таможенных пошлин (за исключением сборов), от налога на добавленную стоимость работ и услуг, выполняемых и оказываемых нерезидентами Узбекистана.