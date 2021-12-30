Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» опубликовал результаты социологического опроса, целью которого было выявить, с какими настроениями и ожиданиями граждане Узбекистана встречают Новый год.

Телефонный опрос показал, что абсолютное большинство респондентов будет отмечать Новый год.

В преддверии праздника у подавляющего большинства опрошенных — 81,8% — «радостное, приподнятое настроение, связанное с ожиданием хорошего».

92,4% респондентов сообщили, что планируют встречать 2022 год у себя дома. Абсолютное большинство опрошенных встретит Новый год со своей семьей — 97,3%.

Несмотря на то, что и в 2021 году узбекистанцы испытали негативное влияние пандемии COVID-19, более половины респондентов назвали уходящий год лёгким и спокойным лично для себя.

Часть респондентов оценивают этот год сбалансированно, видя в нём как плюсы, так и минусы. По оценке некоторых опрошенных в 2021 году были и тяжёлые периоды, но потом всё наладилось.

От нового 2022 года большинство опрошенных ждёт только светлого и хорошего (76,9%) или ещё лучшего, чем в уходящем году (21,4%), говорится в сообщении.