На территории горы Кохитанг в Шерабадском районе Сурхандарьинской области выявлен памятник эпохи палеолита, сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Археологические полевые исследования проводили сотрудники Национального центра археологии Академии наук под руководством профессора Рустама Сулейманова с 25 ноября по 5 декабря.

Во внутренней части горы Кохитанг имеются многочисленные узкие ущелья, в которых в результате геологических процессов образовалось множество пещер и гротов, говорится в сообщении. Один из таких гротов предки первобытного человека использовали как сезонные укрытия.

При первоначальном визуальном осмотре на поверхности земли было собрано много подъёмных материалов: нуклеусы и их обломки, отщепы, пластины, а также каменные орудия. Чтобы уточнить напластование культурных слоёв памятника, был заложен шурф размером 1×2 кв. м. В результате выяснилось, что этот памятник состоит из одного культурного слоя.

Культурный слой был покрыт пеплом и обгоревшими останками, состоящими из тёмной глины. В нем также было найдено большое количество каменных изделий и костей диких животных. Каменные изделия, найденные на памятнике, относятся к периоду среднего палеолита. Техника обработки камня и каменные изделия в культурном отношении в точности повторяют традиции другого памятника палеолита «Тешик-таша».

Сотрудники Национального центра археологии Академии наук Узбекистана планируют продолжить исследовательские работы на этом древнем памятнике, отмечается в сообщении.

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