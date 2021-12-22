Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список прививок от COVID-19, рекомендованных для применения в экстренных ситуациях, американскую вакцину «Нуваксовид» (Nuvaxovid), сообщила пресс-служба ООН.

Новый препарат компании Novavax и Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) — производное от субъединичной вакцины CovovaxTM, одобренной ВОЗ для экстренного применения ещё 17 декабря.

Обе прививки изготовлены на основе аналогичной технологии и производятся путем получения бакуловируса, содержащего ген модифицированного спайкового белка SARS-CoV-2. Для полного курса вакцинации требуется введение двух доз этих препаратов, а хранить их следует при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

Ранее в список препаратов для экстренного использования были внесены вакцины от Modernа, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и Covishield, а также Covovax.

ВОЗ ввела процедуру одобрения средств для их использования в экстренном порядке для того, чтобы в условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в самые короткие сроки обеспечивать людей необходимыми медикаментами, вакцинами и средствами диагностики и при этом соблюдать самые строгие стандарты безопасности, эффективности и качества. Эксперты оценивают уровень опасности, которую представляет чрезвычайная ситуация, а также степень эффективности того или иного средства и потенциальный риск, сопряжённый с его использованием.

После внесения в список компании-производители должны продолжить исследования, необходимые для получения полноценной лицензии и одобрения ВОЗ.