Сенаторы Олий Мажлиса 17 декабря в АИМК провели пресс-конференцию, посвященную итогам 22-го пленарного заседания верхней палаты парламента.

В четверг Сенат заслушал отчёт хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Сенаторы задали вопрос про вырубку деревьев, переполненные школы, судьбу парка Гафура Гуляма, про систему канализации. При этом не была затронута одна из центральных тем последних недель — будущее оптового рынка продовольствия «Куйлюк».

Отвечая на этот вопрос, сенатор, заместитель председателя Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Фарход Бокиев этот вопрос, а также детали ситуации с парком Гафура Гуляма будут отражены в постановлении Сената, который будет опубликован на сайте верхней палаты парламента и на lex.uz.

При этом на сайте Сената последние постановления опубликованы 27 августа, хотя после этого было ещё два пленарных заседания. На lex.uz содержатся постановления за октябрь и ноябрь, но за декабрь ещё не размещены.

Заместитель председателя Комитета по вопросам обороны и безопасности Толибжон Мадумаров заявил, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев ещё не принял решения о переносе рынка «Куйлюк».

«Нужно открыто сказать, даже если мы изучим ситуацию на месте, ещё не вышло какое-либо решение хокима Ташкента о переезде „Куйлюка“. Он сказал, что это была агитация тех людей на рынке, торговцев. Для решения своих внутренних проблем они заявили, что изучат [вопрос] сами. После согласования с хокимом Бектемирского района, с хокимом другого района принял решение, что мы скажем после того, как дойдём до конца (изучим ситуацию тщательно — ред.). Он открыто сказал народу, что про переезд рынка ничего нет, не нужно паниковать», — заявил сенатор.

«Переедет — не переедет»

С начала декабря официальные лица, говоря о будущем Куйлюкского рынка, противоречат друг другу.

7 декабря хокимият столицы сообщил о переносе рынка в связи с планами расширения Ташкентской кольцевой автодороги и масштабной реконструкцией проходящей над ней развязки. Хокимият обещал рассказать подробности о проекте в ближайшее время, однако до сих пор этого сделано не было.

9 декабря стало известно, что рынок переедет в торговый центр Food City, расположенный в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области (локация). «Газета.uz» выяснила, что решение о переносе рынка было принято ещё в октябре 2017 года.

После этих сообщений произошли протесты предпринимателей против переноса рынка, 5 из них были арестованы. Многие продавцы сообщили, что им рассылаются уведомительные письма о необходимости освободить прилавки и переехать до 1 января.

Спустя несколько дней замдиректора рынка по безопасности Кодиржон Нормирзаев отметил УзА, что администрация базара не рассылала эти письма продавцам.

«По поводу переноса рынка на новое место нас ещё не уведомляли ни городские власти, ни центр рынка. И нам даже не прислали уведомительное письмо по этому поводу», — сказал Кодиржон Нормирзаев.

13 декабря хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев подтвердил, что оптовый рынок продовольствия «Куйлюк» поэтапно переедет в комплекс Food City. «Таких условий, как в Food City, нет даже на „Экобазаре“. Вместо того, чтобы продавать на асфальте на „Куйлюке“, лучше продавать там», — сказал он.

На фоне сообщений о переносе за две недели на рынке «Куйлюк» подорожали многие продовольственные продукты.