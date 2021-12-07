Дехканский рынок «Куйлюк» и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в другое место, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.
Это связано с расширением Ташкентской кольцевой дороги и масштабной реконструкцией проходящей над ней автомобильной развязки.
Решение принято в целях «улучшения дорожной инфраструктуры, совершенствования коммуникационных сетей и предотвращение дорожных заторов», говорится в сообщении столичной администрации.
Куда именно планируется перенести один из крупнейших рынков столицы, не уточняется. Хокимият намерен сообщить детали проекта позже.
На представленных эскизах проекта не видно тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и пересадочных узлов.
Jawara Shawn
А будут ли созданы условия для пешеходов? Или только для авто а люди так сами разберутся на свой страх и риск
Рустам Рустам
Уже давно известно куда переедит куйлюк и кто будит его нынешним хозяином !
Halida Ahmedova
@Рустам Рустам, а куда? Интересно же знать
furkat_aksaidov
Может стоить вложить финансовые средства, предназначенные для этого проекта, в улучшение общественного транспорта?
Дмитрий Седухин
Правильное решение — всё для людей.. ой, нееее я ошибся всё для автомобилей..
На этих рынках тысячи людей каждый день покупают продукты и моя чуйка подсказывпет теперь базар будет в трех километрах от своего места, плюс к всему туда будет просто невозможно добраться пешком.. ну молодцы, чё..
Никита
Нужна ли она, такая развязка после переноса рынка?
Что там действительно нужно, это возможность с остановки “Дехкан базар“ попасть напрямую на станцию метро “куйлюк“ на данный момент это целый квест.
Damir Latipov
Продолжайте в том же духе и не забудьте как можно больше срубить деревьев
Halida Ahmedova
Все оптовки надо выносить за пределы города и вводить автобусы -шаттлы, как сделано для IKEA, а также обширные парковки. А то наши базары как Армагедон, ни въехать, ни выехать. А то что нет тротуаров, регулируемых пешеходных “зебр“ и тд и тп — это обычное пренебрежительное отношение хокимията к своим жителям. Уважение и забота — ноль!
Павел Павлов
Помимо остановок и пешеходных зон не видно также альтернативную стоянку для посетителей вещевого и строительного рынков. Существующей стоянки как я понимаю не будет. А вы посмотрите сколько там автомобилей каждый день стоит. Теперь где им будет парковаться? Вдоль дороги? Проектировщики, продумайте это пожалуйста
Halida Ahmedova
А где выделенная полоса для автобусов? Почему бы сразу не спроектировать?
marina Карташова
Сколько можно издеваться над нашим городом? Всё ломаете, уничтожаете, когда, наконец, успокоитесь? Переименуйте тогда сразу и город, это НЕ ТАШКЕНТ!!!