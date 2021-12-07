Дехканский рынок «Куйлюк» и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в другое место, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Это связано с расширением Ташкентской кольцевой дороги и масштабной реконструкцией проходящей над ней автомобильной развязки.

Решение принято в целях «улучшения дорожной инфраструктуры, совершенствования коммуникационных сетей и предотвращение дорожных заторов», говорится в сообщении столичной администрации.

Куда именно планируется перенести один из крупнейших рынков столицы, не уточняется. Хокимият намерен сообщить детали проекта позже.

На представленных эскизах проекта не видно тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и пересадочных узлов.

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