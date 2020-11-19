Руководитель проекта по обновлению и ремонту парка Гафура Гуляма Отабек Мирзажонов во вторник встретился с жителями Ташкента, чтобы узнать, каким они хотят видеть парк. Он также провел встречу с журналистами, в ходе которой рассказал о планах компании по реконструкции парка.

Отабек Мирзажонов.

О планах реконструкции парка сообщалось в сентябре 2019 года. Тогда из-за недовольства предпринимателей, работавших в парке, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал, что парк останется «народным», а инвестору будет выделен новый участок для реализации проекта.

Парк Гафура Гуляма был передан в аренду сингапурской компании BMP Smart Decision распоряжением правительства от 9 августа 2019 год. Компания зарегистрирована 13 февраля 2019 года с уставным фондом в 720 долларов США. Отабек Мирзажонов пояснил, что это минимальная сумма для открытия предприятия в Сингапуре. При регистрации компании учредители не знали, будет парк передан им для реконструкции или нет. «Эта сумма не относится к денежным средствам на расчетном счете», — заявил он.

Согласно решению правительства (копия имеется в распоряжении редакции), до 2022 года инвестор обязуется вложить в модернизацию 10 млн долларов.

Проект включает в себя полную реконструкцию и обновление садовой территории, замену старых аттракционов на новые, строительство второго амфитеатра и фонтанов, точек общественного питания, читальных залов, книжных магазинов и открытых спортивных площадок, а также возведение закрытой базы отдыха, помещений для проведения детских торжественных мероприятий (с оформлением фасадов в сказочном стиле и в виде замков) и игровых сооружений на прудах.

Кроме того, инвестор обязуется создать возможность обслуживать в парке не менее 10 тысяч посетителей в день и предоставить льготы населению, нуждающемуся в социальной защите.





Предлагаемый проект реконструкции парка.

Распоряжением Кабинета министров инвестору в порядке исключения разрешено производить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документацией.

В распоряжении говорится, что в случае невыполнения обязательств или нарушения требований, изложенных в концепции проекта, инвестор обязан уплатить неустойку в размере, указанном в контракте. По словам Отабека Мирзажонова, неустойка будет высчитываться из неуплаченных в бюджет средств и упущенных налоговых платежей в течение срока, когда парк не работал.

«Ни о каком праве собственности на землю речи нет. Земля остается государственной. Нам доверили реконструкцию, модернизацию парка», — сказал Отабек Мирзажонов.

Реконструкция

Главный интерес компании, как в любом бизнес-проекте, — получение прибыли, признал Отабек Мирзажонов.

«Пока мы не удовлетворим население, не сможем предложить достойный отдых, мы не заработаем. Поэтому мы заинтересованы сделать красивый современный парк, чтобы с 7 утра до 11 вечера любой человек любой возрастной категории мог прийти и найти себе занятие по душе».

При этом инвестор обещает оставить цены на прежнем уровне. Благодаря онлайн-кассам компания рассчитывает вывести доходы в бюджет парка на прозрачный уровень, тогда как при старой системе оплаты услуг реальных притоков в бюджет администрация не видела.

С начала пандемии коронавируса парк Гафура Гуляма закрыт на реконструкцию. Жители Чиланзара, присутствовавшие на встрече с представителем компании, заявили, что даже с послаблением карантинных ограничений доступ в парк был закрыт. Людям приходилось перелазить через забор. По словам граждан, впервые их пустили в парк только 17 ноября на встречу с инвестором.

«Вы просили вас пустить? — спросил Отабек Мирзажонов. — При демонтаже, при проведении определенных работ мы не всегда можем пускать людей. Люди могли попросить пройти ко мне или вызвать меня».

По его словам, реконструкция парка будет поэтапной. До ее завершения граждане смогут посещать участки, на которых работы не ведутся. Попасть в парк можно будет только через центральные ворота (со стороны проспекта Бунёдкор).

«Основным ориентиром при проектировании парка мы видим симбиоз [бывшего] парка Тельмана и Экопарка. Из первого мы взяли организацию, размещение аттракционов, которые находятся не друг на друге, [как было], а в определенном отдалении друг от друга. Из Экопарка мы взяли спортивную составляющую. Мы решили зонировать территорию парка. У нас будет зона для спокойного отдыха, детская зона и зона экстрима», — сказал Отабек Мирзажонов.

После реконструкции вход в парк будет бесплатным. Пруды будут сохранены. Между двумя озерами инвестор собирается построить гастрономическую улицу. Пенсионеры также просили сохранить бесплатный вход на пляж и ликвидировать зоопарк. Отабек Мирзажонов обещал подумать об этом.

По его словам, в первую очередь будет модернизирована система полива, перестроены дорожки. Компания уже потратила около 600 млн сумов на систему электроснабжения. Кроме того, арендатор демонтирует аттракционы 1980−1990-х годов, не соответствующие требованиям безопасности. Вместо них будет уставлен 21 аттракцион российского, китайского и европейского производства на общую сумму 1,7 млн долларов.

«На втором этапе будет построен крытый комплекс, чтобы люди могли ненадолго оставлять своих детей. [Сейчас, согласно] последним требованиям законодательства, каждый парк должен функционировать круглый год. В холодную погоду людям некуда пойти с детьми», — отметил руководитель проекта.

По словам Отабека Мирзажонова, крытый корпус будет построен в технической зоне, т. к. вся остальная территория парка занята деревьями и прудами.

Кроме того, инвестор благоустроит набережную канала Анхор, который протекает близ парка. Отабек Мирзажонов добавил, что вода в прудах не будет дезинфицироваться, т. к. она проточная. Новая администрация сможет лишь улучшить условия на пляжах.

Деревья

На схемах видно мало деревьев, чтобы показать расположение аттракционов, пояснил Отабек Мирзажонов. По его словам, инвестору поручено сохранить все имеющиеся деревья на территории парка.





«[Ничто] не привлечет в парк столько людей, сколько чинары. Деревья — наш самый большой актив. Большинство людей, выбирая парк для посещения в течение дня, думают о Тельмана или о нашем парке. Больше некуда ходить», — отметил он.

Нынешний вид на парк Гафура Гуляма со спутников. Фото: Карты Google.

Руководитель проекта подчеркнул, что территория передана в аренду компании на очень чётких условиях. Они предусматривают сохранение экосистемы и всех деревьев.

«Никаких административных зданий и жилых комплексов. Нам запрещено такое строить», — отметил Отабек Мизажонов.

Он добавил, что из 14 га территории парка 4 га занимают многолетние деревья. По результатам инвентаризации, проведенной компанией, в парке произрастают более 10 тысяч многолетних растений, в том числе около 4000 больших деревьев.

В распоряжении правительства о сохранении деревьев речи не идет. Отабек Мизажонов заявил, что сохранение деревьев предусмотрено контрактом, заключенным с хокимиятом города.

В предоставленной «Газете.uz» копии документа говорится, что Главное управление культуры Ташкента имеет право в установленном порядке осуществлять надзор за сохранностью деревьев и других различных насаждений, требовать от арендатора поддержания объёма зелёных насаждения и их увеличения согласно требованиям законодательства.

В пресс-службе хокимията столицы «Газете.uz» рекомендовали обратиться за комментарием по сохранению деревьев в общественный совет при администрации города. Глава совета Диёр Мирзаахмедов заявил, что документально запрет на рубку не закреплен. «На словах всё. Гарантий нет. И это проблема».

Начальник городского управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржон Юнусов сообщил «Газете.uz», что до конца года гарантией сохранения деревьев является принятый в прошлом году мораторий на рубку деревьев. Кроме того, сейчас готовится проект нормативно-правового акта о продлении моратория минимум на год.

«Никто не позволит вырубить их. Мы не дадим разрешение. Это не обсуждается. Пока я здесь, заявка даже не будет принята. Мы сами росли там, сами видели этот парк. [Вырубка этих деревьев] — это уму непостижимо», — сказал глава Ташгорэкологии.

Отабек Мирзажонов заявил, что рубке подвергнутся лишь сухие деревья, представляющие опасность. Взамен вырубленных деревьев компания обещает посадить новые. Кроме того, он предложил гражданам создать общественный совет для контроля за рубкой деревьев.

«Мы хотим, чтобы общественный совет как не специалисты подтвердили, что мы рубим сухие деревья. Также будут специалисты экологии или Ботанического сада», — сказал он.

Конфликт с предпринимателями

Еще осенью прошлого года многие предприниматели были недовольны решением хокима отдать парк частному лицу для реконструкции.

Предприниматель Ижод Каримов владел несколькими аттракционами на территории парка. По его словам, 16 ноября из сообщения одного из Telegram-каналов он узнал, что незнакомый ему Отабек Мирзажонов заявил о готовности всех предпринимателей забрать свои аттракционы для начала реконструкции.

«Когда [в октябре прошлого года] произошло точно такое происшествие, когда пришли с решением хокима, сказав: „Вот его решение, давайте, выходите“, все встали на уши. Пришёл хоким города, согласился выслушать наши позиции и [обещал] передать проект нам, что мы сможем сами всё здесь сделать», — рассказал Ижод Каримов.

Ижод Каримов.

«Если бы кто-то у нас спросил, сможем ли мы отремонтировать какой-то участок или весь парк, чтобы именно этот контингент предпринимателей сохранить… мы бы выступили за. Нам хоким сказал: поэтапно будете делать. Мы были согласны. А потом этот вопрос исчез. Это все было сказано на словах. Когда официальное лицо что-то говорит, мы уверены, что он говорит правду».

«Тогда пришёл сам директор парка, сказал, мол, сейчас придёт БПИ, что на всех открыли подсудные дела, вывозите быстрее, — продолжил Ижод Каримов. — После ремонта сможете занести всё обратно. Как только мы вывезли аттракционы, он закрыл дверь и не впустил, не дал посмотреть, что произошло внутри».

Другой предприниматель Дилрабо Маткаримова заявила, что за время пандемии она пыталась устроиться в 18 различных организаций, но её никто не берет на работу. В парке Гафура Гуляма у нее была небольшая столовая.

Дилрабо Маткаримова.

«Куда мы пойдём теперь? К кому обратиться нам? У нашего уважаемого президента есть слова: „При любых обстоятельствах, в любой отрасли мы должны слушать человека и понять его, поддерживая его“. А кто нас поддержит? Что будет с твоим делом? Чем закончится? Каждый стол и стул [в этой столовой] — всё за счёт моих тяжких трудов куплено… Кому я сейчас это отнесу, если я живу в трёхкомнатной квартире? Кто купит у меня их? Торговцы старьём? И всё, что я купила непосильным трудом, исчезнет. А почему мы тогда выходим на трибуны и говорим, что „верить женщинам — верить в будущее“? Никто не верит женщинам».

Представитель старой администрации Сергей Цынгалов сказал, что у предпринимателей возникают вопросы к новому руководству, они боятся потерять работу.

Сергей Цынгалов.

«[Раньше] парк был хозрасчетной организацией, то есть содержал сам себя… Люди брали кредиты, но развиваться в полную силу они не могли. Гарантий не было. Государство не имеет права заключать договор на 5−6 лет. Договор заключали на год. С частником можно договориться на долгосрочной основе».

По словам Отабека Мирзажонова, не все старые аттракционы будут демонтированы. Те, что соответствуют требованиям безопасности и другим техническим требованиям, останутся. С предпринимателями будут заключены новые договора.

«Поговорили со многими предпринимателями напрямую. Одна просьба: пусть предприниматели временно вывезут своё оборудование, чтобы мы смогли перевезти новое, и потом они смогут привезти обратно, мы выделим вам места… Конечно, все будет официально, будет заключен договор, и они смогут вернуться и работать. Для заключения договора сначала у нас должно быть здание, верно? Сначала построим здание, потом можно будет поговорить, без здания я не смогу заключить договор».

Сергей Цынгалов отметил, что за 20 лет работы в парке предприниматели привыкли доверять старому руководству. Поэтому теперь они требуют гарантий от новой администрации. Но никаких гарантий, по его словам, быть не может, т. к. вопрос с каждым бизнесменом будет решаться индивидуально.

Ижод Каримов уверен, что новое руководство не будет заключать с предпринимателями договор. В доказательство он приводит ситуацию со старым составом предпринимателей в парках Абдуллы Кадыри, Бабура (ныне — Дружбы) и Центрального парка (бывший Тельмана).