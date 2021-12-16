На днях депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев сообщил, что направил официальные запросы в прокуратуру Ташкента и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, чтобы прояснить итоги уголовного дела по факту вырубки рощи в Яккасарайском районе Ташкента.

В феврале 2020 года компания Building And Supplies планировала построить многоэтажное жильё на участке площадью 0,5 га между несколькими жилыми домами на улице Юнуса Раджаби. Для этого застройщик вырубил 81 дерево, несмотря на действующий мораторий на вырубку, что вызвало общественный резонанс и привлекло внимание руководства города и правительства.

В отношении заместителя хокима Яккасарайского района Абдувосилхона Саттарова, выдавшего разрешение на вырубку деревьев, было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями, совершенное с причинением особо крупного ущерба), а в отношении учредителя Building And Supplies Абдурахима Кадирова — по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса или других насаждений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса.

С обвиняемых тогда взыскали 1 млрд 891,3 млн сумов ущерба. Начальник отдела ОВД и прокурор района получили выговоры. Место вырубленной рощи жителям удалось отстоять. Там были высажены новые деревья.

В Госкомэкологии на запрос депутата сообщили, что всё ещё не получили взысканные деньги, которые находятся на депозитном счёте прокуратуры Ташкента.

Столичная прокуратура не ответила на запрос, который Расул Кушербаев направил ещё 9 ноября. Сообщив об этом в своём Telegram-канале, Расул Кушербаев вскоре удалил публикацию, отказавшись комментировать вопросы о возможном давлении.

В Генеральной прокуратуре «Газете.uz» подтвердили, что 1,89 млрд сумов действительно находятся на счёте городской прокуратуры. По данным ведомства, следствие по уголовному делу было приостановлено 10 июля 2020 года согласно части 1 статьи 364 УПК (неустановление лица, подлежащего привлечению к участию в деле в качестве обвиняемого).

После запроса депутата 5 декабря 2021 года предварительное следствие было возобновлено.

«В настоящее время следственные действия продолжаются. После окончательного решения по уголовному делу будет решена судьба денежных средств, хранящихся на депозитном счёте прокуратуры города», — заявили в Генпрокуратуре.