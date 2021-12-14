Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев направил официальные запросы в прокуратуру Ташкента и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, чтобы прояснить итоги уголовного дела по факту вырубки рощи в Яккасарайском районе Ташкента.

В феврале 2020 года компания Building And Supplies в рамках решения бывшего хокима столицы Рахмонбека Усманова планировала построить многоэтажное жильё на участке площадью 0,5 га между несколькими домами на улице Юнуса Раджаби. Для этого застройщик вырубил 81 дерево, несмотря на действующий мораторий на вырубку деревьев, что вызвало общественный резонанс и привлекло внимание руководства города и правительства.

На заместителя хокима Яккасарайского района и учредителя Building And Supplies было заведено уголовное дело. С обвиняемых взыскали 1 млрд 891,3 млн сумов ущерба. Начальник отдела ОВД и прокурор района получили выговоры. Место вырубленной рощи жителям удалось отстоять.

В ответ на запрос депутата в Госкомэкологии сообщили, что всё ещё не получили от прокуратуры Ташкента взысканные 1,89 млрд сумов, они до сих пор находятся на депозитном счёте ведомства. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в комитете.

Столичная прокуратура не ответила на запрос депутата, который он направил ещё 9 ноября.

Скриншот поста депутата.

Через некоторое время после публикации Расул Кушербаев удалил свой пост. «Газета.uz» связалась с депутатом, но он отказался комментировать и не ответил на вопрос о возможном давлении.

«Газета.uz» направил запрос в пресс-службу прокуратуры Ташкента.

Согласно данным ЕГРПО, Building And Supplies была зарегистрирована 2 февраля 2018 года . Учредителем и руководителем компании указан Абдурахим Кадиров.