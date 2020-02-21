Инспекторы экологического контроля Управления по экологии и охране окружающей среды Ташкента выявили факт вырубки деревьев между домами №66/1, 66/2, 66/3, 66/4 и 72 на улице Юнуса Раджаби в Яккасарайском районе, сообщили «Газете.uz» в Госкомэкологии Узбекистана.
Согласно решению хокима столицы от 16 апреля 2018 года (бывшего хокима Рахмонбека Усманова), указанный участок выделен компании Building And Supplies под строительство многоэтажного жилого здания. Building And Supplies зарегистрирована 2 февраля 2018 года с уставным фондом 7 млн сумов. Учредителем и руководителем компании указан Абдурахим Кадиров.
20 февраля на указанной территории вырублено 81 дерево, в том числе карагач (6), клён (3), акация (1), айлант (11), ясень (24), софора (10), дуб (3), бруссонетия — бумажное дерево (9) и тутовник (14).
Сообщается, что хокимият Яккасарайского района выдал разрешение застройщику на вырубку 70 деревьев (дата документа не указывается). В результате незаконной вырубки деревьев, не указанных в разрешении, ущерб растительному миру оценен в 74,7 млн сумов.
30 октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении с 1 ноября по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. В этот период запрещено выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников.
«Если разрешение хокимията Яккасарайского района на вырубку деревьев окажется незаконным, ущерб растительному миру составит 630 млн 421 тысячу сумов», — отмечает столичное управление.
21 февраля материалы дела по данному факту были внесены в прокуратуру Ташкента для правовой оценки.
Депутат Законодательной палаты, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Расул Кушербаев 20 февраля встретился с жителями района и предпринимателем и сообщил о незаконности решения бывшего хокима Ташкента.
Как он объяснил «Газете.uz», на момент выдачи решения столичным хокимиятом действовало постановление Кабинета Министров (до 1 июля 2018 года), согласно которому при предоставлении земельных участков в Ташкенте, помимо решения хокима, требовалось решение специальной комиссии, которое предприниматель не получил.
«Получение разрешения этой комиссии было обязательным. Но бывший хоким все равно вынес решение. Потом новый хоким [Джахонгир Артыкходжаев] отменил решение. Но предприниматель через суд оставил его в силе. Суд тогда не учел, что предприниматель не получал разрешения специальной комиссии», — отметил Расул Кушербаев.
По сообщению жителей домов, на указанном участке площадью 0,5 га располагались гаражи. Они утверждают, что проект строительства на этой земле девятиэтажного дома нарушает требования градостроительных норм. Против решения столичного хокимията выступал бывший прокурор Ташкента Шерзод Облакулов, внесший протест.
Рустам Кабулов
Никакие ваши деньги не возмесят и не восстановят вырубленные деревья, все это очень прискорбно(
Сарвар Хатамов
Молодцы! Рубите, крушите! Нет слов!
Timur Kim
Уставной капитал 7млн это около 700$. Вред 74 млн это 7400$, вы реально думаете это деньги при строительстве многоэтажки где кв м 1000$ примерно???
Переименуют фирму и даже эти деньги никто не возместит.
Потом что значат деньги когда весь ташкент с зелёными улицами и парками вырубили???
Что мне как ташкенцу от того что хокимият получит 74 млн штраф, когда он и главный раззоритель..
Tima Tima
Да какой толк от оценки ущерба в денежном эквиваленте? Или типа если можешь оплатить вырубай все деревья в городе? И конечно или никого не привлекут и на тормозах спустят или только мелких исполнителей. А вот про ущерб городу, в котором машин прибавляется только, в плане очистки воздуха, прохлады летом да и просто внешнего вида никто не думает. А люди старались, растили их. Зато какой-нибудь многоэтажный дом впихнут не считаясь со стандартами строительства и любая бизнес хараша будет.
Rishad Nigmatulin
Может пока нет генплана города вообще запретить ломать и строить?сейчас реально проблемы на будущие создаём к старым коммуникациям подключаем все новые дома,занимаемся точечной застройкой,в проезд с одной полосой мы строим 9 этажный дом в 5 подъездов без парковочных мест и детских площадок,нет новых школ,детсадов,поликлиник через пару лет такими темпами у нас город встанет и никуда не поедет.Хотели же строить новый город Ташкент 2 так стройте зачем все уплотнят безвкусными застройками.Яккасарайский район в том году был самым экологичным похоже в этом году он уже скатился!!!ХВАТИТ РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ!!!МЫ ХОТИМ ДЫШАТЬ!!!
Timur Abdullaev
Интересная получилась формулировка: “Если документ в связи с действующим мораторием признают незаконным, ущерб растительному миру может составить 630,4 млн. сумов“. То есть если документ признают законным, то вжик — и нет ущерба!