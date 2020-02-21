Инспекторы экологического контроля Управления по экологии и охране окружающей среды Ташкента выявили факт вырубки деревьев между домами №66/1, 66/2, 66/3, 66/4 и 72 на улице Юнуса Раджаби в Яккасарайском районе, сообщили «Газете.uz» в Госкомэкологии Узбекистана.

Согласно решению хокима столицы от 16 апреля 2018 года (бывшего хокима Рахмонбека Усманова), указанный участок выделен компании Building And Supplies под строительство многоэтажного жилого здания. Building And Supplies зарегистрирована 2 февраля 2018 года с уставным фондом 7 млн сумов. Учредителем и руководителем компании указан Абдурахим Кадиров.





20 февраля на указанной территории вырублено 81 дерево, в том числе карагач (6), клён (3), акация (1), айлант (11), ясень (24), софора (10), дуб (3), бруссонетия — бумажное дерево (9) и тутовник (14).

Сообщается, что хокимият Яккасарайского района выдал разрешение застройщику на вырубку 70 деревьев (дата документа не указывается). В результате незаконной вырубки деревьев, не указанных в разрешении, ущерб растительному миру оценен в 74,7 млн сумов.

30 октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении с 1 ноября по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. В этот период запрещено выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников.





«Если разрешение хокимията Яккасарайского района на вырубку деревьев окажется незаконным, ущерб растительному миру составит 630 млн 421 тысячу сумов», — отмечает столичное управление.

21 февраля материалы дела по данному факту были внесены в прокуратуру Ташкента для правовой оценки.

Депутат Законодательной палаты, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Расул Кушербаев 20 февраля встретился с жителями района и предпринимателем и сообщил о незаконности решения бывшего хокима Ташкента.

Как он объяснил «Газете.uz», на момент выдачи решения столичным хокимиятом действовало постановление Кабинета Министров (до 1 июля 2018 года), согласно которому при предоставлении земельных участков в Ташкенте, помимо решения хокима, требовалось решение специальной комиссии, которое предприниматель не получил.

«Получение разрешения этой комиссии было обязательным. Но бывший хоким все равно вынес решение. Потом новый хоким [Джахонгир Артыкходжаев] отменил решение. Но предприниматель через суд оставил его в силе. Суд тогда не учел, что предприниматель не получал разрешения специальной комиссии», — отметил Расул Кушербаев.

По сообщению жителей домов, на указанном участке площадью 0,5 га располагались гаражи. Они утверждают, что проект строительства на этой земле девятиэтажного дома нарушает требования градостроительных норм. Против решения столичного хокимията выступал бывший прокурор Ташкента Шерзод Облакулов, внесший протест.