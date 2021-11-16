Заместитель председателя Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев на пресс-конференции 16 ноября высказался о возможных манипуляциях с биржевыми контрактами на куплю-продажу бензина.

«Если где-то произошёл естественный рост через рыночные принципы, мы не можем на это влиять. Но что касается вопроса искусственного [повышения], то есть согласованных действий, манипуляций, то на сегодняшний день это изучается Антимонопольным комитетом, и будут приняты меры», — заявил он.

Замглавы АМК подтвердил наличие «манипулятивных случаев» при сделках с бензином на бирже.

«В некоторых случаях выявлены признаки искусственного аннулирования [контрактов] на бензин, реализуемого по более низкой цене. По данным фактам комитет примет меры», — отметил он.

Фаррух Карабаев подчеркнул, что требуется некоторое время, чтобы оперативные меры по стабилизации цен, принятые рабочей группой, дали свой результат. По его словам, применение административных мер, таких как регулирование цен на бензин, что встречалось в прошлом, негативно скажется на переходе на рыночные механизмы в этой сфере.

Начальник Управления комплаенс-контроля, антикоррупции и информационной безопасности УзРТСБ (UZEX) Мансур Туйчиев прокомментировал сообщения о том, что некоторые участники биржи оформляют форвардные контракты, но отгружают бензин в рамках «спотовых» сделок.

Спот — условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней). Фовард — соглашение между двумя сторонами на покупку или продажу товара по определенной цене в будущем (с отсрочкой поставки товара на срок более 30 дней).

«Когда открывают [форвардные] сделки, мы не знаем, когда именно покупатель должен получить товар. В наших условиях это прописано: минимум — 30 дней, максимум — 90 дней. А на самом деле это [оговаривается] между продавцом и покупателем», — заявил он.

Мансур Туйчиев признал наличие таких факторов, которые относятся к манипулятивным действиям. «Крупные лоты тоже были в рамках форвардных торгов. По этим фактам предоставлена информация, которая сейчас рассматривается», — сказал представитель биржи.

Замглавы АМК также подтвердил, что встречаются случаи ранней отгрузки товара в рамках форвардных сделок.

«Были случаи, когда поставщики доставляли продукцию знакомым компаниям после оплаты в течение 2−3 дней. Мы сегодня ограничили это. Сейчас ведётся работа по внесению изменений в соответствующие законодательные акты для ужесточения ответственности», — заявил он.

Ранее мы писали, что на этой же пресс-конференции замглавы Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев перечислил причины повышения цен на бензин и рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен.