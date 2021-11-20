20 ноября в Гулистане Сырдарьинской области состоялась церемония открытия президентской школы на 168 мест, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.





Коллектив учителей и учеников школы был сформирован в мае-августе. Первыми учащимися школы стали 144 мальчика и девочки. Со следующего года в 5-й класс будут приняты еще 24 ученика. Всего в школе будут обучаться 168 детей.





В образовательное учреждение привлечены 21 местный и 11 иностранных учителей, отобранных на основе многоступенчатых испытаний. В школе будет применяться кембриджская программа обучения.

Хоким Сырдарьинской области Гафурджон Мирзаев в своём выступлении на церемонии открытия заявил «о приверженности президента обучению и воспитанию учеников с использованием передовых технологий, поддержке и поощрению талантливой молодежи, формированию духовно зрелого и интеллектуально развитого поколения».





Строительством школы занималась компания Discover Invest. Заказчиком выступила инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Сырдарьи. Стоимость проекта составила 84 млрд сумов.





В начале ноября в Навои открылась президентская школа на 168 мест. На строительство и оснащение школы было выделено 100 млрд сумов, сообщила газета «Новый Узбекистан».

В сентябре Шавкат Мирзиёев поручил повысить качество учебно-воспитательного процесса в президентских, специализированных и творческих школах, придав важное значение национальным ценностям и патриотическому воспитанию. Для повышения квалификации учителей этих школ планируется создать Центр педагогических навыков и международной оценки, поскольку сейчас у менее трети из них есть международные языковые сертификаты.

«Газета.uz» писала, что 2022 году государство планирует построить 40 школ за 410 млрд сумов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, но, по мнению экспертов, всё равно катастрофически недостаточно для решения проблемы переполненных классов.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, Discover Invest была зарегистрирована в сентябре 2008 года. Эта компания строила парки Tashkent City и «Ашхабад», гостиницу Hilton с конгресс-центром, заводы Imzo и Artel, Akfa Medline и другие объекты). Торговым знаком Discover Invest владеет Power Construction Planet (ныне — Discovery Invest), заявку на регистрацию знака подавала J-United Group, учредителем которой является хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (компания владеет более чем 200 товарных знаков).

Фото президентской школы в Гулистане



