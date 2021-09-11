Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 10 сентября обсудил деятельность президентских, специализированных и творческих школ в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Сегодня в четырёх президентских школах обучаются 576 учеников, в трёх специализированных и девяти творческих школах — около 1500.

Глава государства подчеркнул, что в учебно-воспитательном процессе в этих школах важное значение должно придаваться национальным ценностям и патриотическому воспитанию. Отмечена важность широкого приобщения учащихся к истории, культуре и искусству страны, организации патриотических уроков с участием военнослужащих.

Поставлены задачи ориентировать учащихся специализированных школ на профессии в области информационных технологий, организовать в творческих школах кружки по веб-дизайну, компьютерной графике, изобразительному и цифровому искусству, созданию аудиовизуальных произведений, переводу, журналистике и актерскому мастерству.

Вместе с тем, в этом году в оставшихся областях должны были запуститься президентские школы, но школы в Гулистане, Андижане, Термезе, Нурафшане и Навои не готовы к учебному году, сказал глава государства.

Кроме того, только у 28% учителей в президентских школах есть международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком, 12% — в специализированных школах, 9% — творческих школах. Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по совершенствованию деятельности этих школ, повысить качество и эффективность образования.

Для повышения квалификации учителей этих школ планируется создать Центр педагогических навыков и международной оценки в Ташкенте и его филиал в Андижане. Центр будет привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа, повышать квалификацию учителей по предметам и иностранным языкам, выдавать сертификаты международного образца.

В целом намечено создать новую систему внедрения инвестиционных и инновационных направлений в деятельность президентских школ. Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство иностранных дел окажут помощь в привлечении из-за рубежа учебных программ, литературы и оборудования, квалифицированных преподавателей и грантов. Также будут реализованы программы обмена учителями и студентами с зарубежными школами.

Напомним, постановлением президента от 19 июля с 2021/2022 учебного года выпускники президентских, специализированных и творческих школ смогут поступать в государственные вузы без сдачи тестовых испытаний и дополнительных экзаменов.