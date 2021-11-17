Толщина снежного покрова 17 ноября в Ташкенте составила 13 см, сообщил Центр гидрометеорологической службы Узбекистана по итогам анализов проб снега в течение дня. В ходе анализов изучались рН (кислотность), электропроводность и ионный состав снега.

Ранее Узгидромет сообщал, что при отборе проб хорошо прослеживались слои загрязнённого снега (рыжего, цвета глины), что отмечали жители. Причиной стала песчаная буря в Бухарской области — пыль, поднятая порывами ветра, перенеслась на расстояние и осела в столице.

В 5:10 в городе было зафиксировано резкое повышение взвешенных частиц в атмосферном воздухе, которое составило 2,3 ПДК (предельно допустимые концентрации). При выпадении осадков стало происходить очищение воздуха.

Анализы проб снега, отобранного на метеоплощадке Узгидромета в 10:30, показали, что рН снега составило 9,6 — щелочная среда. Электропроводность составила 73,2, что свидетельствует о небольших концентрациях анионов и катионов.

«Поступление больших количеств пыли в окружающую среду привело к изменению химического состава снега, в котором увеличилось содержание ионов кальция, магния, гидрокарбонатов за счёт растворения компонентов пыли», — отметили в Узгидромете.

Пробы от 16:30 показали, что рН остался на уровне, соответствующем щелочной среде. Электропроводность снизилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует об очищении атмосферы.





«Содержание загрязняющих веществ в снеге незначительно и не окажет серьёзного влияния на здоровье населения», — говорится в сообщении.

В течении дня содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе превышало предельно допустимые концентрации в среднем в 1,4 раза.

В Узгидромете подчеркнули: «Не рекомендуется в первые полчаса выпадения осадков находиться на улице, потому что именно в это время вымывается из атмосферы основное количество загрязнения».