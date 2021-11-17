Утром 17 ноября, в 6:10, в Ташкенте пошел грязный снег, сообщила пресс-служба Узгидромета. Толщина снежного покрова на 10:30 составила 12 см.

Были взяты пробы снега для определения рН (кислотности) , электропроводности и ионного состава снега. При отборе проб снега хорошо прослеживались слои загрязненного снега (рыжего цвета-глины), говорится в сообщении.

«Виной выпадения загрязненного снега стали песчаные бури, которые наблюдались 4 ноября на юге Казахстана и 16 ноября в Бухарской области», — пояснили синоптики.

Если в Ташкенте 14 ноября выпали осадки и воздух очистился, то в Бухарской области осадков не было. 17 ноября на всю территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодной влажной воздушной массы, усилением ветра и местами с пыльными бурями.

Пыль, поднимаемая порывами ветра, перенеслась на расстояние и осела на Ташкент окрашивая осадки в цвет почвы и песка, объяснили в Узгидромете.





Результаты анализа атмосферных осадков показали: рН снега составило 9,6 — щелочная среда. Обычно рН осадков — 7. Электропроводность составила 73,2, что свидетельствует о небольших концентрациях анионов и катионов и не представляет опасности для здоровья.

В 5:10 зафиксировано резкое повышение взвешенных частиц в атмосферном воздухе Ташкента, которое составило 2,3 предельно допустимой концентрации. При выпадении осадков стало происходить очищение воздуха.