Ещё восемь российских вузов намерены открыть свои филиалы в Узбекистане, сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на открывшемся 16 ноября в МГУ втором российско-узбекском образовательном форуме.

По данным Виктора Садовничего, открытие трёх филиалов находится на финальной стадии подписания и «в ближайшее время они распахнут свои двери для узбекских студентов».

Виктор Садовничий также отметил существенную динамику сотрудничества двух стран. По его словам, в настоящий момент реализуются 63 дорожных карты научно-образовательного сотрудничества и подписано более 240 соглашений между 115 вузами.

На форуме также сообщалось, что квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест, это в три раза больше, чем в 2018 году. Об этом заявил министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодыр Тошкулов.

Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в вузах РФ счёт федерального бюджета.

«Мы расцениваем это как значительный вклад, вносимый российской стороной в подготовку квалифицированных кадров для экономики нашей страны», — добавил Абдукодыр Тошкулов.

По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся сегодня в вузах России, составляет 43 тысячи. За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с 4 до 14, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.