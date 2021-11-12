12 ноября в 6:38 на территории Джалакудукского района Андижанской области произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 298 км от Ташкента, составила 4,1. Глубина — 10 км.

Сила подземных толчков в разных районах:

  • Джалакудукский район: 4 балла;
  • Кургантепинский район: 3−4 балла, 14 км от эпицентра.
  • Андижанский район: 3 балла, 21 км.
  • Ходжаабадкий район: 3 балла, 21 км.
  • Ханабадский район: 2−3 балла, 29 км.
  • город Андижан: 2−3 балла, 30 км.
  • Булакбашинский район: 2−3 балла, 30 км.
  • Пахтаабадкий район: 2−3 балла, 31 км.
  • Избасканский район: 2 балла, 40 км.
  • Асакинский район: 2 балла, 43 км.
  • Алтынкульский район: 2 балла, 44 км.
  • Мархаматский район: 2 балла, 47 км.