12 ноября в 6:38 на территории Джалакудукского района Андижанской области произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 298 км от Ташкента, составила 4,1. Глубина — 10 км.
Сила подземных толчков в разных районах:
- Джалакудукский район: 4 балла;
- Кургантепинский район: 3−4 балла, 14 км от эпицентра.
- Андижанский район: 3 балла, 21 км.
- Ходжаабадкий район: 3 балла, 21 км.
- Ханабадский район: 2−3 балла, 29 км.
- город Андижан: 2−3 балла, 30 км.
- Булакбашинский район: 2−3 балла, 30 км.
- Пахтаабадкий район: 2−3 балла, 31 км.
- Избасканский район: 2 балла, 40 км.
- Асакинский район: 2 балла, 43 км.
- Алтынкульский район: 2 балла, 44 км.
- Мархаматский район: 2 балла, 47 км.