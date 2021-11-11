Счётная палата провела экспертизу проекта закона о государственном бюджете Узбекистана и анализ бюджетного послания на 2022 год, сообщила пресс-служба государственного аудитора.

В заключении палаты (.pdf) отмечается, что Кабмин не вносил среднесрочную фискальную стратегию в Счетную палату. Документ также не был опубликован Министерством финансов на официальном сайте, в связи с чем Счётная палата не рассмотрела его. Об этом ранее говорил и депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.

Законопроект о госбюджете на 2022 год также не был опубликован для общественного обсуждения перед внесением в Законодательную палату.

«Газета.uz» приводит основные заключения и рекомендации палаты по законопроекту.

Прогноз макроэкономических показателей на 2022 год





Согласно бюджетному посланию, в 2022 году валовой внутренний продукт, по прогнозам, вырастет на 5,9% (в 2023 году — 6,2%, в 2024 году — 6,6%) и составит 839,9 трлн сумов, или 74,2 млрд долларов. ВВП на душу населения ожидается на уровне 23,8 млн сумов, или 2100 долларов.

Ожидаемый реальный рост в сфере строительства составляет 8,1%, промышленности — 7%, услуг — 6,5%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 3,1%, и чистых налогов на экспортно-импортные операции — 7,4%.

Внешнеторговый оборот в 2022 году прогнозируется на уровне 46,28 млрд долларов, что на 13,4% больше, чем в текущем году. Экспорт может составить 20,17 млрд долларов (+19%), импорт — 26,1 млрд долларов (+9,5%), отрицательное сальдо внешней торговли — 5,9 млрд долларов.





Инфляция и либерализация тарифов

Согласно прогнозу, инфляция снизится до 9% в следующем году, до 5% — в 2023 году. Если в прошлом году потребительские цены в среднем выросли на 11,1%, то в 2021 году ожидается рост на 10%.

В Счётной палате напомнили, что в 2020—2021 годы цены на реализацию высокодоходных энергоресурсов, в том числе электроэнергии и природного газа, внутренним потребителям почти не изменились. Тарифы основных поставщиков этих ресурсов — предприятий «Региональные электрические сети» и «Худудгазтаъминот» — не повышались.

Согласно бюджетному посланию, тарифы (на электроэнергию, газ, горячую воду и теплоснабжение, холодную воду и канализацию) в 2022 году планируется индексировать, то есть повысить. Исходя из расчётов Счётной палаты, тарифы на энергоресурсы и коммунальные услуги могут вырасти в среднем на 27%. В частности, стоимость электроэнергии может увеличиться на 33%, газа — на 21%, горячей воды и отопления — на 20%, холодной воды и канализации — на 34%.

Исходя из вышеизложенного, на фоне резкого повышения тарифов на электроэнергию в 2022 году необходимо значительное снижение темпов роста цен на другие потребительские товары и услуги для обеспечения снижения уровня инфляции по сравнению с предыдущим годом, говорится в заключении.

Счётная палата рекомендует правительству и отраслевым министерствам и ведомствам принять меры для обеспечения стабильности цен через полное удовлетворение спроса на продовольственные товары с высоким весом в структуре потребления (мясо, мучные изделия, фрукты и овощи), непродовольственные товары (одежда, строительные материалы) и другие услуги (транспорт и связь).

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. Центральный банк в основном сценарии развития экономики ожидает, что регулируемые цены (на энергоресурсы, коммунальные услуги и другое) будут полностью либерализованы в 2022 году или поэтапно в 2022—2023 годах.

В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщал, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годы.

Напомним, в Узбекистане с 2023 года планировалось заморозить тарифы на электроэнергию минимум на три года, а до этого выработать методику формирования тарифов.