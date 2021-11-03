Центральный банк описал планы по либерализации регулируемых цен (на электричество, газ, теплоснабжение, коммунальные услуги) в рамках концептуального проекта «Основные направления денежно кредитной политики на 2022 год и период 2023—2024 годов».

По данным «Газеты.uz», правительство Узбекистана планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года. В апреле заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что в условиях пандемии коронавируса и снижения доходов населения либерализация цен на энергоносители была отложена на неопределенный срок.

Теперь эти меры отражены в разработанных ЦБ основном и альтернативном сценариях развития экономики Узбекистана на ближайшие три года.

В основном сценарии планируется «отпустить цены» полностью за один раз в 2022 году или поэтапно в 2022—2023 годы. После реализации этих мер ожидается, что уровень инфляции составит 8−9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023—2024 годы, поскольку «влияние изменений цен на административно регулируемые товары и услуги уменьшится».

Учитывая потенциал экономики в первой половине 2022 года, либерализацию регулируемых цен и внешние инфляционные риски, условия денежно-кредитной политики останутся «относительно жесткими».

Кроме того, в случае одномоментной либерализации регулируемых цен будут приняты меры для формирования реальных процентных ставок (фактических процентных ставок за вычетом текущего темпа инфляции) на денежном рынке в районе 2−3%. А если будет выбрана постепенное повышение тарифов, то этот показатель будет доведён до 4−5%.

Ожидается, что последствия этого решения будут носить временный характер и не приведут к значительным изменениям реальных процентных ставок в экономике. ЦБ примет меры по сдерживанию инфляции путем предоставления населению всесторонних разъяснений через коммуникацию по денежно-кредитной политике.

Формирование макроэкономического развития по условиям альтернативного сценария потребует отложить либерализацию регулируемых цен на будущие годы (после 2023 года). В результате уровень общей инфляции прогнозируется на уровне 7,5−8,5% в 2022 году и около 5,6−6,6% в 2023 году.

Одним из важных факторов в решениях денежно-кредитной политики в 2024 году станет процесс либерализации регулируемых цен.

Сценарии

ЦБ отмечает, что остается высокий уровень неопределённости относительно будущих изменений внешних и внутренних экономических условий. В этой связи, учитывая масштабы и продолжительность воздействия внешних и внутренних факторов среднесрочных прогнозов макроэкономического развития, были разработаны базовый и альтернативный сценарии.

При разработке данных сценариев принимались во внимание изменения внешнеэкономических условий, прогнозы международных финансовых институтов по мировой экономике и ценам на основные экспортные товары, ожидаемые ситуации в странах — основных торговых партнерах и вероятные тенденции во внутренних экономических условиях.

Условия Факторы и каналы влияния Основной сценарий Альтернативный сценарий Ситуация с пандемией Ситуация с пандемией стабилизируется, вакцинация успешно продолжится В связи с появлением новых штаммов вируса повысится вероятность усиления карантинных мер Внешний спрос На фоне возобновления внешнеэкономической деятельности увеличится внешний спрос со стороны основных торговых партнеров и увеличатся объемы экспорта. Мировая экономика будет расти в 2022 году и в последующий период согласно базовому сценарию МВФ. Сохранение проблем в логистике и перемещении людей негативно скажется на темпах роста объемов экспорта. В 2022 году может наблюдаться очередное замедление мировой экономики Объем денежных переводов будет иметь растущую динамику в рамках долгосрочного тренда В 2022 году в динамике денежных переводов не будет роста, который будет постепенно восстанавливаться в 2023−24 годах В 2022 году цены на нефть останутся высокими (внешнее давление на стоимость бензина сохранится на определенном уровне) В 2022 году цены на нефть будут иметь тенденцию к снижению (оказывает понижающее влияние на стоимость бензина на внутреннем рынке) Нет резких колебаний курсов валют основных торговых партнеров. Обменный курс сума будет относительно стабильным, сильного давления на реальный эффективный обменный курс не будет, и он будет формироваться в рамках долгосрочного тренда. Под влиянием увеличения бремени внешнего долга, падения цен на нефть и других негативных факторов обменные курсы основных торговых партнеров могут быстро обесцениться. Это, в свою очередь, приводит к отклонению реального эффективного обменного курса от тренда. Цены на золото Роль золота как безопасного актива в 2022—2024 годах будет постепенно снижаться Роль золота как безопасного актива будет сохраняться и расти в 2022 году, снижаясь с 2023 года. Внешние финансовые условия В 2022−24 годах прямые иностранные инвестиции будут постепенно расти В 2022 году роста прямых иностранных инвестиций не будет, а в 2023−24 годах будет наблюдаться медленное восстановление По мере восстановления мировой экономики развитые страны во второй половине 2022 года вступят в фазу ужесточения денежно-кредитной политики, и процентные ставки на финансовых рынках будут постепенно повышаться В 2022 году текущие условия денежно-кредитной политики в развитых и развивающихся странах останутся прежними, а ее относительное ужесточение будет отложено до 2023−2024 годов. Изменение климата и урожайность Базовый индекс цен на продовольствие (ФАО) снизится в 2022 году и сформируется в соответствии с долгосрочным трендом в 2023—2024 годах. Сбои в доставке и логистике товаров будут устранены. Последствия изменения климата будут сведены к минимуму, а производство увеличится. Базовый индекс цен на продовольствие (ФАО) будет иметь тенденцию к росту в 2022 году с небольшим снижением в 2023—2024 годах. Могут наблюдаться сложности с трудовыми ресурсами в сфере доставки, логистики и в период посева, последствия изменения климата сохранятся. Внутренние условия и валовый спрос С 2022 года начнется фискальная консолидация. В 2023—2024 годах общий бюджетный дефицит будет постепенно сокращаться. В 2022 году фискальное стимулирование сохранится. Размер общего бюджетного дефицита в 2022 году может быть на уровне 2020 года. В первой половине 2022 года разрыв ВВП будет полностью закрыт, а в 2023 году экономика выйдет на свой потенциальный уровень. Восстановление реальных доходов в экономике затянется. До первой половины 2023 года отрицательный разрыв ВВП сохранится, экономический рост будет ниже своего потенциального уровня. Условия финансовой стабильности Рост остатка по кредиту будет на уровне номинального роста ВВП при сохранении высокой доходности. Пока рост остатков по кредитам находится на уровне номинального роста ВВП, темпы погашения кредитов могут упасть ниже уровня 2021 года. Доля проблемных кредитов (NPL) может увеличиться Структурные реформы Регулируемые цены будут полностью либерализованы за один раз в 2022 году или поэтапно в 2022—2023 годы Вопрос о либерализации регулируемых цен затянется и проведён после 2023 года Структурные реформы в промышленности и сельском хозяйстве будут успешно реализованы.

Условия внешней торговли будут постепенно адаптироваться к международным стандартам. Уровень концентрации в экономике и импорте будет постепенно снижаться.

Будет расти конкуренция во всех сферах на внутреннем рынке. Благодаря структурным реформам повысится производительность труда и эффективность инвестиций в экономику, а также возрастет роль факторов качественных изменений по отношению к финансовым и капитальным факторам в обеспечении экономического роста. Реформы продолжатся в основном в системе здравоохранения, в то время как темпы структурных реформ в экономике могут несколько замедлиться.

Уровень концентрации в экономике и импорте увеличится, и в результате внутренние цены могут быть выше, чем цены на внешних рынках.

Полностью с документом на узбекском можно ознакомиться по ссылке.